Це стало можливим завдяки адаптеру потужністю 240 Вт.

Китайці протестували швидкість зарядки флагманського смартфона realme GT Neo 5 з рекордним адаптером потужністю 240 Вт в комплекті.

Цифри вражають:

з 1 до 30% – 2 хвилини;

до 54% – 4 хвилини;

до 84% – 7 хвилин;

до 100% – 9 хвилин і 30 секунд.

Зауважимо, що така швидкість раніше була недоступна мобільним пристроям: "Будь ласка, відправте це відео Те Муну і Тіму Куку (прим. ред. – керівники Samsung і Apple)", – йдеться у підписі до відео.

Відео дня

Виробник обіцяє, що процес зарядки захищений 60-ю технологіями, а ресурсу акумулятора на 4600 мАг вистачить на 1600 повних циклів зарядки та розрядки.

На вибір покупцям доступні дві версії GT Neo 5: 4600 мАг з тією самою рекордною зарядкою 240 Вт і 5000 мАг з зарядкою 150 Вт. У другому випадку смартфон заряджається до 100% за 16 хвилин.

Детальніше про Realme GT Neo 5

У смартфона 6.74-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2772×1240 пікселів, частотою 144 Гц і піковою яскравістю 1400 ніт, процесор Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ оперативної пам'яті стандарту lpddr5x, а також накопичувач UFS 3.1 до 1 ТБ.

Що стосується фотоможливостей, то дозвіл селфи-камери становить 16 Мп, а в складі основний головний сенсор на 50 Мп, ширококутний на 8 Мп і датчик для макро на 2 Мп.

Realme GT Neo 5 вже надійшов у продаж у Китаї. Версія зі швидкою зарядкою 240 Вт коштує 3199 юанів (~17 300 грн), з зарядкою 150 Вт – 3199 юанів (~17 300 грн). Пізніше смартфон добереться до Європи.

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