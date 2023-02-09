Це стало можливим завдяки адаптеру потужністю 240 Вт.

Компанія Realme анонсувала флагманський смартфон GT Neo 5. Він відрізняється рекордно потужною зарядкою на 240 Вт – всього за 80 секунд набираються перші 20%, а повний заряд займає 9 хвилин.

Що цікаво, на вибір є дві версії:

батарея 4000 мАг, зарядка 240 Вт (до 100% за 9 хвилин);

батарея 5000 мАг, зарядка 150 Вт (до 100% за 16 хвилин)

У новинки 6.74-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2772×1240 пікселів, частотою 144 Гц і піковою яскравістю 1400 ніт, процесор Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR5X, а також накопичувач UFS 3.1 до 1 ТБ.

Що стосується фотоможливостей, то основний головний сенсор на 50 Мп доповнює ширококутний на 8 Мп і датчик для макро на 2 Мп. Дозвіл селфі-камери становить 16 Мп.

Realme GT Neo 5 – ціни та дата виходу

У Китаї Realme GT Neo 5 почне продаватися з 15 лютого. Пізніше новинка добереться до Європи. Ціни такі:

240 Вт, 16+256 ГБ — 3199 юанів ( ~ 17 300 грн );

юанів ( ); 240 Вт, 16 ГБ+1 ТБ — 3499 юанів ( ~18 900 грн );

); 150 Вт, 8+256 ГБ — 2499 юанів (~13 500 грн).

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А якщо ви в пошуках нового смартфона, але не стежите за ринком, рекомендуємо топ кращих пристроїв за співвідношенням "ціна-якість" на початок 2023 року. Традиційно, найкраще співвідношення ціни і якості демонструє Китайський техногігант Xiaomi і її суббренд Redmi.

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