Від амбіцій до реальності. В Україні тестують 5G, але перспективи туманні

В Україні попри війну дедалі частіше лунають розмови про впровадження 5G і вже навіть запущено пілотний проєкт. УНІАН з’ясував, які зміни принесе ця технологія в життя українців, та чи можливий запуск наступного покоління в умовах війни.

У листопаді 2024 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зробив резонансну заяву: вже до 2030 року Україна планує повноцінний перехід до нового стандарту зв’язку – технології 5G. І вже навіть зроблено перші кроки – у Львові, Києві та Одесі запущено пілотні 5G-проєкти.

За словами чиновника, 5G — це не просто більша швидкість інтернет-з’єднання. Це технологія майбутнього, яка вже доступна у понад 90 країнах світу. Зокрема Європейський Союз планує повністю покрити зв’язком 5G усі міста та основні магістралі до 2025 року. Тобто цей процес завершиться вже зовсім незабаром.

Серед європейських країн лідерами у впровадженні нової технології є Німеччина, Швеція, Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія. Надшвидкими темпами розширяється 5G у США, країнах Азії, Канаді та на Близькому Сході. Навіть у ПАР, Кенії та Нігерії вже розпочалося розгортання мережі п’ятого покоління. Проте через інфраструктурні обмеження до повноцінного покриття Африканському континенту ще далеко.

Відео дня

Україна також не стоїть на місці. Цікаво, що ще у травні цього року Україна провела тестові дзвінки за допомогою 5G. Інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві та штаб-квартира Nokia у Гельсінкі успішно перевірили якість нової технології. І, як повідомив Федоров, усі системи спрацювали стабільно.

Але що означатиме технологія 5G для України? Чим вона відрізняється від попередніх поколінь зв’язку? Як її розвиток вплине на звичайних користувачів інтернету та економіку? І чи можливо впровадити нову технологію зв’язку під час війни? УНІАН поспілкувався з експертами, аби знайти відповіді на ці питання.

Еволюція зв’язку

Кожне покоління зв’язку кардинально відрізнялося від попереднього і якісно змінювало життя користувачів. Друге покоління зв’язку (GSM) відкрило абонентам доступ до SMS та MMS повідомлень і цифрового шифрування. Третє покоління, або 3G — стало справжнім проривом у швидкості інтернет-з’єднання: із приходом цієї технології люди змогли дивитися відео, слухати музику, перевіряти пошту, читати новини в режимі реального часу. Саме 3G поклало початок розвитку соціальних мереж у тому вигляді, якими ми знаємо їх сьогодні. Тоді як 4G ще більше пришвидшило наше життя, давши поштовх онлайн-іграм та стримінговим платформам.

Так само і технологія 5G суттєво відрізняється від "попередників". Її головна перевага — кратне збільшення кількості каналів прийому і передачі даних для кожного абонента. Це дозволяє обмінюватися даними на рекордних швидкостях з мінімальними затримками.

"Для кінцевого споживача це виражається у швидкості доступу і у швидкості завантаження-вивантаження даних. Для промисловості – це можливість запускати через мережі п’ятого покоління "розумні міста", безпілотні автомобілі, дистанційні робочі місця в хмарах (накопичення цифрових даних, що зберігаються на серверах по всьому світу – УНІАН), послуги телемедицини (дистанційна медицина – УНІАН), інтерактивна дистанційна освіта та інше", - пояснює нам експерт з питань телекомунікацій Олександр Глущенко.

Швидкість 5G удесятеро перевищує четверте покоління. При цьому швидкість затримки суттєво нижча: якщо для 4G вона складає 10 мілісекунд, то для 5G – 1 мілісекунду.

Тобто, якщо говорити максимально спрощено, зі зв’язком 5G завантаження повнометражного фільму на стрімінговій платформі у високій якості займе у вас буквально кілька секунд (якщо, звісно, сервери цієї платформи будуть готові передавати інформацію так швидко).

Розвиток мережі 5G продиктований стрімким поширенням штучного інтелекту та інтернету речей (IoT), які передбачають аналіз, обробку та передачу величезних масивів даних із мінімальними затримками. Особливо корисною ця технологія стане на промисловому рівні, де впроваджується автоматизація та роботизація виробничих процесів.

"Завдяки 5G на великих підприємствах можна інтегрувати різні системи управління, що дозволить автоматизувати виробництво, сприяючи збільшенню його обсягу. Також завдяки впровадженню технології вдосконаляться послуги. Наприклад, телемедицина", - розповідає директор Директорату електронних комунікацій Мінцифри Станіслав Прибитько.

Крім того, 5G сприятиме розвитку віртуальної та доповненої реальності.

"Розвиток "розумних міст" — ще одна важлива перевага 5G. Завдяки цьому, зокрема, можна буде здійснювати моніторинг і аналіз руху транспорту для зменшення заторів, що покращить якість життя мешканців. Зокрема, це окрема система, яка потребуватиме залучення людей та створення нових комерційних продуктів, тобто - це потенційно нові робочі місця та прибуток в економіку", - додає Прибитько.

Тобто сфери застосування нової технології максимально широкі і не обмежуються розвагами. Як свого часу 3G змінило спосіб життя і комунікації людей, перевівши усіх в онлайн, так і повноцінне запровадження 5G покладе початок розбудові міст майбутнього, про які ми читали у футуристичних романах.

Та чи готова до цього майбутнього Україна і українці?..

Камені спотикання гальмують Україну

У Мінцифри визнають, що запуск 5G у нашій країні можливий лише у довгостроковій перспективі, тож майбутнє настане не "завтра" і навіть не через рік.

Україна вже здійснила деякі першочергові етапи задля впровадження технології: зокрема на державному рівні були затверджені необхідні плани, внесено зміни до регуляторної бази. Але це крапля у морі, і подальша реалізація технології вимагає ретельної підготовки, значних зусиль і масштабних інвестицій. І ще більше гальмує цей процес повномасштабна війна.

Так, за словами Станіслава Прибитько з профільного міністерства, найбільшим питанням на сьогодні є те, чи вплине впровадження 5G на роботу військових мереж. Саме тому, власне, і було запроваджено пілотний проєкт на визначених майданчиках у трьох українських містах – Львові, Києві й Одесі, – аби вивчити усі ризики й перевірити сумісність обладнання 5G з військовими технологіями.

Лише після цього аналізу чиновники й бізнес перейдуть до наступного етапу – підготовки до запуску технології на національному рівні.

Мобільні оператори виконуватимуть технічне планування мереж. Зокрема потрібно буде провести тестування технології заради визначення її комерційного потенціалу. І тут постає наступне питання – чи буде розбудова 5G-мережі фінансово привабливою для українських мобільних операторів? Щодо цього згоди між міністерством і бізнесом поки немає, і коментують цю тему телеком-компанії із обережністю.

Так, оператор lifecell пояснює, що під час війни їхнім головним пріоритетом залишається забезпечення зв’язку для абонентів. І тема впровадження п’ятого покоління не є першочерговою.

"Через повномасштабне вторгнення РФ ми продовжуємо розвиток в межах наявних стандартів зв’язку і планування масштабного запуску 5G не є пріоритетом. Аби мати можливості для великих інвестицій в 5G, а також ресурс для впровадження в масштабах країни, до цього питання варто повертатись вже після завершення війни – це відкриє більші перспективи", - розповіли УНІАН у прес-службі мобільного оператора lifecell.

Та й після завершення війни питання фінансової привабливості нікуди не зникне. За даними оператора lifecell, наразі частка смартфонів з підтримкою 5G складає лише 20%. А таке проникнення технології не робить її впровадження економічно обґрунтованим.

Але навіть якщо з технічної точки зору технологія стане доступною для більшості абонентів, чи погодяться вони платити більше заради доступу до п’ятого покоління?

Як зазначають у lifecell, у форматі пілотного запуску (технологія 5G NSA — Non-Standalone) затримки сигналу залишатимуться на рівні 4G.

"5G NSA дасть абонентам лише збільшену швидкість завантаження даних, але добре побудований та налаштований 4G станом на зараз може задовольнити більшість потреб користувачів", - розповідають у lifecell.

П’яте покоління – це технологія, необхідна для вирішення значно складніших завдань, аніж просто умовний скролінг соцмереж та новинних стрічок.

А тому найбільш привабливою ця технологія буде у індустріальному вимірі, а звичайні абоненти переходитимуть на неї менш охоче. Усі ці питання бентежать мобільних операторів, коли мова заходить про подальший розвиток мереж.

Втім і це ще не всі перешкоди. Наступний важливий етап – отримання операторами ліцензій на 5G, проведення тендеру на додаткові частоти та їхнє дослідження по всіх областях України. Що також дуже дорого і вкрай проблематично під час війни, оскільки частоти також використовуються військовими.

І після цього - суттєві інвестиції в інфраструктуру, адже розвиток мережі вимагає оновлення обладнання та розгортання додаткових базових станцій. А також розвиток і впровадження нових сервісів для абонентів та сприяння збільшенню пристроїв з підтримкою 5G.

Ціна появи 5G в Україні

За словами телеком-експерта Олександра Глущенко, у мобільних операторів є два шляхи розвитку своїх мереж під п’яте покоління: модернізувати існуюче обладнання, додаючи модулі, які працюють з 5G, або будувати нову інфраструктуру та оновлювати обладнання, яке працює виключно з 5G і в нових діапазонах частот.

Він пояснює, що якщо в Україні розпочнеться процедура впровадження мереж п'ятого покоління, то з моменту розбудови операторам знадобиться ще 2-3 роки, щоб досягти покриття, аналогічного 4G LTE та 3G. В першу чергу, мережами будуть покриватись великі міста, обласні центри, потім - районні центри, села, автодороги та залізничні маршрути.

"Обсяги інвестицій - десятки, сотні мільйонів доларів... Якщо ми говоримо про всіх мобільних операторів. Україна буде останньою серед країн цивілізованого світу, які нас оточують, впроваджувати мережі п’ятого покоління, - розповідає Глущенко. - Тому, для нас в цьому сенсі впровадження буде коштувати в рази дешевше, ніж за це платили "піонери" процесу. З іншої сторони, для впровадження потрібні економічні складові, а економіка країни, на яку напали окупанти - не завжди готова до масштабних інвестиційних процесів".

У прес-службі lifecell підтверджують, що повноцінний запуск технології потребуватиме значних інвестицій:

"Майже всі новітні сервіси та покращення з'являються з впровадженням Standalone 5G, а для цього потрібна повна заміна обладнання пакетного ядра мережі, і це дуже масштабний проєкт на декілька років з великими інвестиціями".

Очевидно, що великі затрати в майбутньому ляжуть на плечі споживачів. Тому, якщо технологія 5G все-таки буде впроваджена в Україні, це може стати приводом для мобільних операторів підняти тарифи на послуги зв’язку. Що, у свою чергу, обурить абонентів.

Втім, в lifecell запевняють, що наразі прогнозувати майбутню вартість послуг для абонентів після впровадження 5G зарано, оскільки ціноутворення залежить від багатьох чинників: технологічних умов, частотних діапазонів, вимог до інфраструктури, обсягу інвестицій, ринкових умов на момент запуску п’ятого покоління зв’язку тощо.

…Попри усі білі плями, підводні камені й острахи операторів перед масштабними інвестиціями, які не швидко окупляться, усі розуміють, що саме за технологією 5G майбутнє. А значить, рано чи пізно вона з’явиться і в Україні. Прогноз Мінцифри щодо повноцінного розгортання мережі до 2030 року звучить оптимістично, особливо – в умовах повномасштабної війни, кінця-краю якій поки не видно. Але головне завдання, що стоїть перед профільним міністерством та бізнесом зараз - закласти фундамент для розвитку, аби після закінчення бойових дій країна могла активніше приступити до розгортання мереж.

Після закінчення війни 5G може стати важливим стимулом для економічного відновлення, дозволяючи Україні ефективніше інтегруватися у глобальний цифровий ринок. Смарт-технології, промислова автоматизація, телемедицина та безпека дорожнього руху — це лише частина можливостей, які відкриє впровадження нової технології.