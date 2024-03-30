Щоб було простіше конкурувати з AMD Radeon RX 7600.

Спершу GeForce RTX 4060 з'явилася на ринку за ціною 300 доларів, через що "залізяку" критикували всі кому не лінь, оскільки приріст відносно RTX 3060 був незначний. Тепер же нова відеокарта нарешті почала дешевшати, наблизившись до рівня "топ за свої гроші".

Як пише портал Wccftech, магазини почали продавати GeForce RTX 4060 за 279 доларів, а деякі ще дешевше. Причому, йдеться не про тимчасові знижки, а про коригування РРЦ (рекомендована роздрібна ціна).

Наприкінці 2023 року Nvidia знизила ціну на GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ напередодні виходу нових відеокарт від AMD. Тепер "зелену" карту продають за $449 замість 499 доларів на старті. За зниженою ціною можна купити моделі від PNY, MSI і Asus.

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На сьогодні RTX 4060 є найдоступнішою пропозицією в серії RTX 40xx, і малоймовірно, що перед випуском RTX 50xx вийде щось дешевше. Відеокарта оснащена 8 гігабайтами пам'яті GDDR6, підтримує трасування променів і DLSS 3, при цьому споживає мало енергії.

Як альтернативу компанія AMD може запропонувати Radeon RX 7600 (8 ГБ), яка була оцінена в 269 доларів. Продуктивність у обох карт приблизно однакова.

А свіже опитування Steam показало, що GeForce GTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою серед геймерів, і її популярність тільки зростає. За нею розташувалися GTX 1650 і RTX 2060. При цьому в топ-10 немає жодної десктопної RTX 40 нового покоління.

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