Презентація RTX 4070 Super та інших моделей оновленої лінійки відбудеться в найближчі тижні.

На початку січня відбудеться прем'єра нових відеокарт NVIDIA. Поки не йдеться про нове покоління GeForce RTX 50-ї серії, яке, за чутками, дебютує лише в 2025 році, а про моделі RTX 40 Super. Їх буде відразу три – в мережі з'явилося фотографії однієї з них.

На зображеннях красується модель RTX 4070 Super DUAL OC від Asus. В цілому, дизайн карти схожий на звичайну RTX 4070 DUAL, але модель Super виглядає трохи коротше. Під живлення відведено вже ставший звичним 16-контактний роз'єм 12VHWPR

Картка буде найпростішою в лінійці RTX 40хх Super. В основу ляже чіп AD104 з 7168 ядрами CUDA. Пам'яті має бути 12 ГБ GDDR6X з шиною 192 біти, а TDP складе 225 Вт. Продавати її будуть за 599 доларів (~21 500 грн).

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Окрім RTX 4070 Super, в продаж повинні надійти RTX 4070 Ti Super і RTX 4080 Super. Їх специфікації вже відомі:

Згідно з минулими витоками, офіційний анонс нових відеокарт RTX 40-ї серії відбудеться 8 січня на виставці CES 2024, а в продаж графічні прискорювачі надійдуть 17 січня.

Також є інформація, що Nvidia готує оновлену модель RTX 3050 зі зниженим енергоспоживанням і меншим об'ємом пам'яті. Вона вийде в лютому 2024 року і коштуватиме 179 доларів.

Раніше фахівці склали рейтинг найкращих відеокарт на 2023 рік: від дуже дорогих до найдешевших. Зазначається, що зараз ситуація з доступністю і ціною нових відеокарт помітно краще, тому це гарний час для збірки ігрового ПК.

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