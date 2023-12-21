Йдеться про оновлену модель RTX 3050 зі зниженим енергоспоживанням і меншим об'ємом пам'яті.

Найдоступніша з актуальних відеокарт Nvidia не вийде в січні, як вважалося раніше. Йдеться про оновлену модель GeForce RTX 3050 зі зниженим енергоспоживанням і меншим об'ємом пам'яті.

З'явилася інформація від авторитетного порталу VideoCardz, що вихід карти перенесли на лютий. Продавати її збираються за 179 доларів (~6700 грн).

Раніше джерела повідомили, що на відміну від стандартної версії RTX 3050 з 8 Гбайт пам'яті і частотою 1552 МГц ця отримає 6 ГБайт і 1470 МГц, а також розрядність шини в 96 біт, а не в 128 біт. При цьому TGP (Total Graphics Power) складе 75 Вт замість 130 Вт, тобто карті не потрібно буде додаткове живлення.

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На цей час оригінальна GeForce RTX 3050 з 8 ГБ продається приблизно за $230. Близько 200 доларів коштує Radeon rx 6600, яка хоч і цікавіше в плані "начинки", ніж RTX 3050 6 ГБ, але не пропонує трасування променів і DLSS на рівні з Nvidia.

Паралельно Nvidia готує до випуску нові відеокарти RTX 40-ї серії з приставкою Super – їх представлять в січні 2024 року. В рамках серії Super очікується анонс трьох моделей: RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super і RTX 4080 Super.

Раніше фахівці склали рейтинг найкращих б/у відеокарт для купівлі в 2023 році. З деякими сучасні ігри будуть йти в 1080р, а з іншими – доволі непогано в 2К. Однак запускатися з ними будуть всі ігри.

А магазин ігор Steam на початку місяця ділився статистикою, яка збірка ПК вважається найоптимальнішою в 2023 році серед гравців. Число гравців з Windows 10 поступово знижується, а RTX 3060 все ще найпопулярніша відеокарта.

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