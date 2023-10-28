Як мінімум, до виходу плануються карти RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super і RTX 4080 Super.

У мережі продовжує з'являтися інформація про майбутні відеокарти Nvidia. Йдеться не про нове покоління RTX 50-ї серії, яке вийде лише в 2025 році, а про моделі RTX 40 Super.

На початку 2024 року в продажу з'явиться відразу 3 нові моделі: RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super та RTX 4070 Super. Ця інформація надійшла від інсайдера який вже публікував правдиві дані.

RTX 4070 Super може отримати чіп AD103, 16 ГБ відеопам'яті та 256-бітну шину. Для порівняння, у базової RTX 4070 і навіть у моделі RTX 4070 Ti шина 192 біта, а пам'яті 12 ГБ.

4070 Ti Super теж розширить лінійку RTX 40. Назва дивна, проте вона вже не вперше фігурує в чутках і витоках. Такий адаптер повинен отримати GPU AD103 або навіть AD103 з 8448 ядрами CUDA.

RTX 4080 Super залишиться на AD103, але отримає його в повній конфігурації – 10 240 ядер CUDA проти 9728 у звичайній RTX 4080. Також новинка зможе похвалитися 20 ГБ пам'яті і 320-бітною шиною.

Коли відеокарти GeForce RTX 40 Super точно будуть представлені і надійдуть у продаж, поки невідомо. Цього року їх не покажуть, тому, скоріш за все, на початку наступного.

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Крім того, з'явилася інформація, що Nvidia готує "урізану" GeForce RTX 3050 з 6 ГБ пам'яті (проти 8 ГБ у звичайної) і "урізану" RTX 4070 з пам'яттю GDDR6 замість більш швидкої Gddr6x. Ціни, ймовірно, теж стануть нижче.

Своєю чергою Steam ділився статистикою, яка збірка ПК вважається найпопулярнішою в 2023 році серед гравців. GeForce RTX 3060 нарешті обійшла легендарну GTX 1650, а все більше геймерів "переїжджають" на Windows 11.

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