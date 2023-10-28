У мережі продовжує з'являтися інформація про майбутні відеокарти Nvidia. Йдеться не про нове покоління RTX 50-ї серії, яке вийде лише в 2025 році, а про моделі RTX 40 Super.
На початку 2024 року в продажу з'явиться відразу 3 нові моделі: RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super та RTX 4070 Super. Ця інформація надійшла від інсайдера який вже публікував правдиві дані.
- RTX 4070 Super може отримати чіп AD103, 16 ГБ відеопам'яті та 256-бітну шину. Для порівняння, у базової RTX 4070 і навіть у моделі RTX 4070 Ti шина 192 біта, а пам'яті 12 ГБ.
- 4070 Ti Super теж розширить лінійку RTX 40. Назва дивна, проте вона вже не вперше фігурує в чутках і витоках. Такий адаптер повинен отримати GPU AD103 або навіть AD103 з 8448 ядрами CUDA.
- RTX 4080 Super залишиться на AD103, але отримає його в повній конфігурації – 10 240 ядер CUDA проти 9728 у звичайній RTX 4080. Також новинка зможе похвалитися 20 ГБ пам'яті і 320-бітною шиною.
Коли відеокарти GeForce RTX 40 Super точно будуть представлені і надійдуть у продаж, поки невідомо. Цього року їх не покажуть, тому, скоріш за все, на початку наступного.
Крім того, з'явилася інформація, що Nvidia готує "урізану" GeForce RTX 3050 з 6 ГБ пам'яті (проти 8 ГБ у звичайної) і "урізану" RTX 4070 з пам'яттю GDDR6 замість більш швидкої Gddr6x. Ціни, ймовірно, теж стануть нижче.
Своєю чергою Steam ділився статистикою, яка збірка ПК вважається найпопулярнішою в 2023 році серед гравців. GeForce RTX 3060 нарешті обійшла легендарну GTX 1650, а все більше геймерів "переїжджають" на Windows 11.