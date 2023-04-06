За зовнішнім виглядом він нагадує Galaxy Z Flip, але краще відразу за кількома параметрами.

Oppo Find N2 Flip – це найкращий складаний смартфон для купівлі в 2023 році. Так вважає відомий техноблогер Маркес Браунлі з 16-мільйонним YouTube-каналом.

За зовнішнім виглядом смартфон Oppo нагадує Galaxy Z Flip. Але його головною перевагою є практичні повна відсутність складки на екрані. Разом з тим зовнішній екран внаслідок інших пропорцій більше підходять для різного контенту.

Три причини, чому Find N2 Flip – краще за своїх конкурентів:

По-перше, це екран в складеному вигляді. Він має 6,8-дюймовий дисплей LTPO і сам по собі має чудову якість.

По-друге, це дизайн. Обидві половини смартфона схожі одна на одну. При цьому, якщо відкрити екран наполовину, він не закриється автоматично, а навпаки, зафіксується в цьому положенні.

Нарешті, це зовнішній екран пристрою. Він досить великий, щоб на ньому дивитися час або іншу інформацію, робити селфі, знімати відео та інше. Діагональ його при цьому становить 3,62 дюйма (382×720, 60 Гц).

Нагадаємо, у грудні 2022 року компанія Oppo представила відразу два нових складаних смартфони: Find N2 і N2 Flip.

Якщо Oppo Find N2 виконаний у форм-факторі книжки й розвиває ідеї минулого покоління, то Find N2 Flip – перша "розкладачка" виробника з великим допоміжним екраном і найбільш місткою батареєю серед пристроїв такого форм-фактора.

У лютому цього року N2 Flip дістався і до Європи. Смартфон доступний у версіях 8/12/16 ГБ + 256/512 ГБ пам'яті. Ціна – від 1099 євро (близько 44 000 грн).

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