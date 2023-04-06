Oppo Find N2 Flip – це найкращий складаний смартфон для купівлі в 2023 році. Так вважає відомий техноблогер Маркес Браунлі з 16-мільйонним YouTube-каналом.
За зовнішнім виглядом смартфон Oppo нагадує Galaxy Z Flip. Але його головною перевагою є практичні повна відсутність складки на екрані. Разом з тим зовнішній екран внаслідок інших пропорцій більше підходять для різного контенту.
Три причини, чому Find N2 Flip – краще за своїх конкурентів:
- По-перше, це екран в складеному вигляді. Він має 6,8-дюймовий дисплей LTPO і сам по собі має чудову якість.
- По-друге, це дизайн. Обидві половини смартфона схожі одна на одну. При цьому, якщо відкрити екран наполовину, він не закриється автоматично, а навпаки, зафіксується в цьому положенні.
- Нарешті, це зовнішній екран пристрою. Він досить великий, щоб на ньому дивитися час або іншу інформацію, робити селфі, знімати відео та інше. Діагональ його при цьому становить 3,62 дюйма (382×720, 60 Гц).
Нагадаємо, у грудні 2022 року компанія Oppo представила відразу два нових складаних смартфони: Find N2 і N2 Flip.
Якщо Oppo Find N2 виконаний у форм-факторі книжки й розвиває ідеї минулого покоління, то Find N2 Flip – перша "розкладачка" виробника з великим допоміжним екраном і найбільш місткою батареєю серед пристроїв такого форм-фактора.
У лютому цього року N2 Flip дістався і до Європи. Смартфон доступний у версіях 8/12/16 ГБ + 256/512 ГБ пам'яті. Ціна – від 1099 євро (близько 44 000 грн).