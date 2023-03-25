Аналогів такої конструкції на ринку смартфонів ще немає.

Очікується, що Samsung випустить три преміум-смартфони до кінця 2023 року. Двоє з них – Galaxy Z Flip 5 і Z Fold 5. Вважалося, що третім пристроєм стане недорогий Galaxy S23 FE. Однак тепер з'явилася інформація, що це не так, і компанія готує до випуску складаний смартфон нового типу.

За інформацією джерела, новий смартфон Samsung буде складатися втричі. Завдяки складному OLED-екрану з двома шарнірними механізмами він зможе перетворитися з компактного смартфона в планшет з великим екраном.

Новинка може бути схожою на Samsung Display, який компанія показувала на виставці CES 2023 у січні. За задумом виробника, в майбутньому це технологія дозволить поєднувати в одному пристрої функціональність смартфона, планшета і ноутбука.

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Очікується, що презентація Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 і нового складного смартфона-"гармошки" відбудеться в серпні 2023 року.

У найближчі роки нас чекає наплив пристроїв з гнучким екраном

Раніше в Motorola показували концепт унікального смартфона екраном, що висувається вгору. Його головна "фішка" в тому, що дисплей розгортається з "рулону" після натискання кнопки або автоматично, наприклад, при появі клавіатури та перегляді відео.

Компанія Hisense теж придумала смартфон з досить незвичайною реалізацією гнучкого дисплея. На перший погляд, виглядає як звичайний смартфон. Але фішка в тому, що екран, доходячи до нижньої межі, там не закінчується.

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