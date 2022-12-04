Очікується, що смартфони будуть представлені вже до кінця цього місяця.

Компанія Oppo в найближчі тижні повинна представити свої нові складні смартфони Find N2 і Find N2 Flip. У мережу вже просочились майже всі подробиці про майбутні флагмани.

За даними мережевих інсайдерів, Oppo Find N2 стане наступником оригінальної моделі та матиме основний екран на 7,1 дюйма та зовнішній дисплей на 5,54-дюйма. Обидва екрани запропонують роздільну здатність Full HD+ та підтримку частоти оновлення 120 Гц.

Що стосується розкладачки N2 Flip, то це буде конкурент самсунгІвському Galaxy Flip 4. Смартфон отримає основний 6,8-дюймовий і зовнішній 3,26-дюймовий OLED дисплеї, тильну камеру з конфігурацією 50+8 Мп і батарею на 4300 мАг.

За продуктивність в Oppo Find N2 і N2 Flip відповідатимуть чипсети Snapdragon 8+ Gen 1 та MediaTek Dimensity 9000+ відповідно. Також згадується, що всі дисплеї обох смартфонів постачає Samsung, а алгоритм обробки зображень налаштований шведською фірмою Hasselblad.

Oppo Find N2 Flip на "живому" відеоролику

Find N – перший смартфон Oppo зі складаним дисплеєм

У грудні минулого року китайська компанія Oppo представила Find N – свій фірмовий складний смартфон, який склав конкуренцію аналогічним пристроям Xiaomi, Huawei та Samsung.

В Україні Oppo Find N доступний за ціною від 47 000 грн за версію 8+256 ГБ. Це найдешевший складний смартфон з великим екраном на цю мить.

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