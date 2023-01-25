Виправлення безпеки можна встановити на будь-яку версію iOS, з 12-ї по 15-у.

Apple раптово випустила по два оновлення для майже десятирічного iPhone 5s та інших застарілих пристроїв. Всі вони містять важливі виправлення помилок, що належать до системи безпеки.

Виправлення безпеки можна встановити на будь-яку версію iOS, з 12-ї по 15-у. Найстарішим телефоном, для якого вийшло оновлення, виявився випущений в 2013 році iPhone 5s, повідомляє видання Appleinsider.

Аналогічне оновлення з виправленнями безпеки та дрібними доопрацюваннями отримали старі ноутбуки та планшети. Розмір оновлення становить близько 300 МБ, для установки досить зайти в налаштування і запросити оновлення. Для установки необхідно 50% заряду пристрою.

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В оновленні, крім усього іншого, виправляється серйозна уразливість WebKit, яка дозволяє спеціально створеному зловмисниками веб-контенту запускати виконання шкідливого коду. Щобільше, вразливість активно використовується кіберзлочинцями.

Повний список пристроїв, які отримали апдейт, виглядає так:

Разом з тим Apple відкрила доступ до iOS 16.3 з iPadOS 16.3 всім охочим. Також стала доступна iOS 15.7.3 для старих iPhone, що не підтримують iOS 16.

З помітних оновлень iOS 16.3 можна виділити можливість посилити безпеку Apple ID за допомогою фізичного ключа, підтримку HomePod другого покоління, а також зміни в роботі SOS. Крім цього, усунуто ряд багів.

Раніше в мережі показали, як буде виглядати наступне покоління iPhone. Всі смартфони серії iPhone 15 отримають "інтерактивний виріз" і вигнуті до тильної кришки грані, а Pro-версії отримають більш тонкі рамки навколо дисплея.

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