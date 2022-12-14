Разом з iOS 16.2 вийшла iOS 15.7.2 з виправленнями безпеки для старих пристроїв, на яких недоступне оновлення iOS 16.

Одночасно з релізом свіжих версій iOS 16.2 та iPadOS 16.2, компанія Apple також не забула про власників старих пристроїв, що залишилися на торішніх "яблучних" операційних системах.

Апдейт під маркуванням iOS 15.7.2 доступний власникам iPhone 6s, SE першого покоління, iPad Pro, iPad Air 2, iPad 5-го покоління, iPad mini 4, а також iPod Touch 2019 і більш свіжих моделей, несумісних з iOS 16.

Це оновлення містить важливі виправлення помилок, що відносяться до системи безпеки. Воно рекомендується для установки всім користувачам – нагологує Apple в замітці до релізу.

Наприклад, розробники усунули 17 різних вразливостей, які могли використовувати зловмисники для злому пристроїв з метою крадіжки даних. Свіжий апдейт також охоплює усунення багів і помилок, виявлених в попередніх збірках по.

Оновлення iOS 15.7.2 вже доступне для встановлення. Якщо розсилка з якихось причин затримується, її можна встановити в ручному режимі. Перевірити наявність оновлення можна по шляху: "Налаштування" → "Загальні" → "Оновлення програмного забезпечення.

Apple обрала найкращі iOS-програми та ігри 2022 року

Apple традиційно підбивала підсумки року, що минає, вибравши найкращі програми та ігри. Всього компанія виділила 16 проєктів для різних платформ, удостоївши їх премії App Store Award 2022. Так, кращим застосунком для iPhone назвали BeReal, найкращою грою – Apex Legends Mobile.

Крім того, Apple обрала п'ять застосунків 2022 року, які зробили "культурний вплив". Одним з таких назвали How we Feel, який пропонує оцінити свій емоційний добробут за допомогою простих щоденних тестів

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