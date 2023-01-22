Всі смартфони серії iPhone 15 отримають "інтерактивний виріз" і вигнуті до тильної кришки грані.

Якщо вірити інсайдерській інформації, всі смартфони майбутньої серії iPhone 15 збережуть екрани тих же розмірів, що використовуються зараз.

При цьому очікується, що Apple в нових айфонах повернеться до форми лінійки iPhone 11. Зокрема, старші моделі отримають вигнуті до тильної кришки грані та більш тонкі рамки навколо дисплея.

З більш тонкими рамками і вигнутими краями може вийти той же ефект, що й в Apple Watch – пише інсайдер ShrimpApplePro, який ще в квітні першим виклав фотографії макетів смартфонів лінійки iPhone 14, які в підсумку виявилися абсолютно точними.

Інсайдер зауважив, що iPhone 15 і 15 Plus теж отримають вигнуті грані, але рамки, судячи з усього, тонше не стануть. До того ж всі моделі наступного покоління iPhone отримають виріз Dynamic Island – це вже підтверджував інший інформатор Росс Янг. Нагадаємо, в поточному поколінні Dynamic Island є ексклюзивом для Pro-моделей.

На думку багатьох користувачів і оглядачів, нове рішення з вирізом Dynamic Island, в якому з'являються різні повідомлення, є найкращим дизайнерським ходом Apple в новітній історії компанії.

Це цікаве рішення швидко взяли на озброєння китайські розробники додатків під Android.

iPhone 15: що ще відомо

Презентація лінійки iPhone 15 відбудеться у вересні 2023 року. Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз'єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.

Найдорожчим і найпотужнішим смартфоном Apple в 2023 році стане iPhone 15 Ultra, який замінить модель Pro Max. Разом з тим він стане першим "титановим" айфоном, чутки про який ходять вже кілька років.

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