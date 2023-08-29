Інші смартфони пропонують тільки відправку SMS або зв'язок з екстреними службами за відсутності мобільного зв'язку.

Компанія Huawei по-тихому представила в Китаї новий флагманський смартфон Mate 60 Pro. Апарат має низку цікавих особливостей, в тому числі зовнішніх.

Мабуть, головна фішка телефона – підтримка дзвінків через супутники, передає Android Authority. Інші апарати, в тому числі Mate 50 Pro, пропонують тільки відправку SMS або зв'язок з екстреними службами за відсутності мобільного зв'язку.

Смартфон підключається до китайської супутникової системи Tiantong: послуга обійдеться в 200 юанів (~1000 грн) на місяць.

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Ще одна цікава особливість Mate 60 Pro – відразу три отвори в екрані, які призначені для фронтальної камери та інших датчиків. В іншому, це типовий флагманський смартфон:

6,82-дюймовий OLED-дисплей, 2720×1260, 120 Гц;

процесор 8-ядерний Kirin 9000S, 2,62 ГГц, Maleoon 910;

12 ГБ оперативної, 256/512 ГБ або 1 ТБ постійної, слот для NM-карти;

основна камера ззаду представлена датчиками на 50 Мп (f/1,4–4,0, OIS), 12 Мп (ширококутна оптика), 48 Мп (телефото, f/3,0, OIS, зум ×3,5);

батарея на 5000 мАг, швидка зарядка 88 Вт, бездротова зарядка 50 Вт.

Крім того, у девайса при собі скло Kunlun Glass 2, що не "б'ється", захист від пилу і вологи згідно з сертифікацією IP68, також є підтримка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 і NFC. В якості ОС використовується фірмова HarmonyOS 4.0.

Поки в онлайн-магазині Huawei доступна тільки одна конфігурація Mate 60 Pro з 12 + 512 ГБ пам'яті. Її оцінили в 6999 юанів (~35 000 грн).

В Android-смартфонах скоро з'явиться супутниковий зв'язок

Восени 2022 року на презентаціях великих гравців на ринку смартфонів прозвучало щось несподіване і реально нове – підтримка супутникового зв'язку. Huawei і Apple порадували анонсом перших у світі смартфонів із супутниковим зв'язком. До можливості вільно сидіти в месенджері поки справа не дійшла, але ось викликати допомогу або повідомити про своє місцеперебування без Wi-Fi і 4G вже можна.

Пізніше цього року функцію екстреного супутникового зв'язку додадуть і в Android-смартфони – нововведення з'явиться разом з публічним релізом Android 14 і буде доступно більш ніж в 150 країнах світу. Щоправда, з уже випущеними смартфонами технологія буде несумісна.

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