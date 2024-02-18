Топовий камерофон Xiaomi 14 Ultra дебютує вже 22 лютого / фото Xiaomi

Xiaomi 14 Ultra, найбільш наворочений і дорогий смартфон китайського виробника, анонсують вже 22 лютого. Менше, ніж за тиждень до анонсу з'явилися детальні характеристики смартфона, а також офіційні постери.

Як і в попередниках, основний упор в Xiaomi 14 Ultra буде зроблено на фотоможливостях: тильний модуль включає чотири датчики з роздільною здатністю 50 Мп. Основна камера представлена топовим датчиком зображення Sony LYT-900. Як очікується, це буде перший смартфон Xiaomi з двома телеоб'єктивами.

Основні характеристики Xiaomi 14 Ultra:

  • Дисплей: 6,73", 3200×1400, AMOLED, 120 Гц, яскравість 3000 ніт, HDR10+.
  • Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 3,3 ГГц, Adreno 750.
  • Пам'ять: 12/16 ГБ оперативної lpddr5x, 256/512/1024 ГБ користувальницької UFS 4.0.
  • Камера: основна (50 Мп, f/1,6, 8k@24fps), телефото (50 Мп, f/3,0, 3,2 x), телефото (50 Мп, f/3,0, 5x), ширококутна (50 Мп, f/1,8), селфі (32 Мп).
  • Акумулятор: 5300 маг, швидка дротова зарядка (90 Вт), бездротова зарядка (50 Вт).
  • Додатково: захист IP68, модулі Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM.

Ще з цікавого: фотообладнання дозволить смартфону писати відео в 8k@24fps і навіть 1080p@1920 кадрів в секунду (найімовірніше, за участю алгоритмів в домальовуванні кадрів). Основний датчик зображення відноситься до "дюймового класу", тобто його габарити наближені до 1 дюйма. 

Відео дня

Разом з тим в опублікованих характеристиках немає згадки титанової рамки, про що часто говорили інші джерела. Xiaomi 14 Ultra буде продаватися в двох кольорах – чорному і білому, у них буде звичайна рамка з алюмінієвими гранями, втім, не виключено, що топова конфігурація може отримати титанову рамку.

Орієнтовна ціна Xiaomi 14 Ultra в Європі складе 1499 євро за версію 16/512 ГБ. Xiaomi 13 Ultra в Європі коштує стільки ж, але поставляється з 12 ГБ оперативної пам'яті.

Офіційні постери смартфона:

Фото Xiaomi 14 Ultra 18 лютого 2024
Фото Xiaomi 14 Ultra 18 лютого 2024
Фото Xiaomi 14 Ultra 18 лютого 2024
Фото Xiaomi 14 Ultra 18 лютого 2024

Відомо, що Xiaomi 14 Ultra дебютує разом з глобальними версіями Xiaomi 14. Однак Pro-версія торішнього флагмана залишиться китайським ексклюзивом і в Європі не вийде.

Додамо, що попередника в особі Xiaomi 13 Ultra анонсували у квітні 2023. На тлі конкурентів він виділявся "горбатим" корпусом з покриттям з екошкіри і набором камер. Також на момент виходу флагман міг похвалитися найяскравішим екраном на ринку.

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