До презентації новинки залишається менше ніж тиждень.

Xiaomi 14 Ultra, найбільш наворочений і дорогий смартфон китайського виробника, анонсують вже 22 лютого. Менше, ніж за тиждень до анонсу з'явилися детальні характеристики смартфона, а також офіційні постери.

Як і в попередниках, основний упор в Xiaomi 14 Ultra буде зроблено на фотоможливостях: тильний модуль включає чотири датчики з роздільною здатністю 50 Мп. Основна камера представлена топовим датчиком зображення Sony LYT-900. Як очікується, це буде перший смартфон Xiaomi з двома телеоб'єктивами.

Основні характеристики Xiaomi 14 Ultra:

Дисплей: 6,73", 3200×1400, AMOLED, 120 Гц, яскравість 3000 ніт, HDR10+.

6,73", 3200×1400, AMOLED, 120 Гц, яскравість 3000 ніт, HDR10+. Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 3,3 ГГц, Adreno 750.

8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 3,3 ГГц, Adreno 750. Пам'ять: 12/16 ГБ оперативної lpddr5x, 256/512/1024 ГБ користувальницької UFS 4.0.

12/16 ГБ оперативної lpddr5x, 256/512/1024 ГБ користувальницької UFS 4.0. Камера: основна (50 Мп, f/1,6, 8k@24fps), телефото (50 Мп, f/3,0, 3,2 x), телефото (50 Мп, f/3,0, 5x), ширококутна (50 Мп, f/1,8), селфі (32 Мп).

основна (50 Мп, f/1,6, 8k@24fps), телефото (50 Мп, f/3,0, 3,2 x), телефото (50 Мп, f/3,0, 5x), ширококутна (50 Мп, f/1,8), селфі (32 Мп). Акумулятор: 5300 маг, швидка дротова зарядка (90 Вт), бездротова зарядка (50 Вт).

5300 маг, швидка дротова зарядка (90 Вт), бездротова зарядка (50 Вт). Додатково: захист IP68, модулі Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM.

Ще з цікавого: фотообладнання дозволить смартфону писати відео в 8k@24fps і навіть 1080p@1920 кадрів в секунду (найімовірніше, за участю алгоритмів в домальовуванні кадрів). Основний датчик зображення відноситься до "дюймового класу", тобто його габарити наближені до 1 дюйма.

Відео дня

Разом з тим в опублікованих характеристиках немає згадки титанової рамки, про що часто говорили інші джерела. Xiaomi 14 Ultra буде продаватися в двох кольорах – чорному і білому, у них буде звичайна рамка з алюмінієвими гранями, втім, не виключено, що топова конфігурація може отримати титанову рамку.

Орієнтовна ціна Xiaomi 14 Ultra в Європі складе 1499 євро за версію 16/512 ГБ. Xiaomi 13 Ultra в Європі коштує стільки ж, але поставляється з 12 ГБ оперативної пам'яті.

Офіційні постери смартфона:

Відомо, що Xiaomi 14 Ultra дебютує разом з глобальними версіями Xiaomi 14. Однак Pro-версія торішнього флагмана залишиться китайським ексклюзивом і в Європі не вийде.

Додамо, що попередника в особі Xiaomi 13 Ultra анонсували у квітні 2023. На тлі конкурентів він виділявся "горбатим" корпусом з покриттям з екошкіри і набором камер. Також на момент виходу флагман міг похвалитися найяскравішим екраном на ринку.

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