Новий бюджетний хіт суббренду Redmi є прямим конкурентом OnePlus Ace 2V, але коштує дешевше.

Конкуренція в сегменті смартфонів середнього класу в 2023 році загостриться, оскільки сьогодні Xiaomi офіційно представила бюджетний хіт Redmi Note 12 Turbo. Новинка є прямим конкурентом OnePlus АСЕ 2V, але при кращій "начинці" коштує дешевше.

Як сказав президент Xiaomi Group Лу Вейбінг на презентації, "якщо ви хочете війни, нехай почнуться цінові війни на смартфони". Xiaomi вважає, що для просування інновацій у галузі необхідна здорова конкуренція, пише портал Gizmochina.

Для наочності президент Xiaomi порівняв ціни на Redmi Note 12 Turbo та OnePlus ACE 2V прямо під час виступу:

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ЗМІ наголошують, що при ціні в 2599 юанів (~14 000 грн), Redmi Note 12 Turbo став найдешевшим у світі смартфоном місткістю 1 ТБ, випередивши попереднього рекордсмена в особі Realme GT Neo 5, за який на запуску просили 3499 юанів (~18 500 грн за версію на 1 ТБ).

Note 12 Turbo проти OnePlus ACE 2V: який з них кращий

Випущений сьогодні Note 12 Turbo оснащений новітнім чипсетом Snapdragon 7+ Gen 2 від Qualcomm – він в рази потужніше за MediaTek Dimensity 9000, який встановлений OnePlus Ace 2V.

Також у моделі Redmi супертонкі рамки (тонше, ніж у iPhone 14) і 1 ТБ пам'яті в топі. На минулій презентації також багато часу приділили ігровим можливостям смартфона – якщо коротко, все повинно працювати швидко і стабільно.

На відміну від Note 12 Turbo, модель OnePlus отримала 512 ГБ пам'яті в топі, яка коштує дорожче "терабайтного" Redmi. Зате у OnePlus є підтримка швидкої зарядки на 80 Вт (проти 67 Вт у Turbo), а пікова яскравість дисплея становить 1450 ніт (проти 1000 ніт у Turbo).

Нагадаємо, ще раніше Redmi представила один з найдешевших смартфонів на ринку - Redmi A2 і Redmi A2+. Характеристики у новинок скромні, але і ціни на них стартують від 80 доларів.

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