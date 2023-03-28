Note 12 Turbo став першим смартфон на майже флагманському чіпі Snapdragon 7+ Gen 2, а коштує він при цьому дешевше $300.

Китайський техногігант Xiaomi вивів на ринок новий смартфон середнього класу від свого суббренду Redmi – Note 12 Turbo.

Пристрій в своєму роді унікальний – це перший телефон на ринку на майже флагманському чіпі Snapdragon 7+ Gen 2. А ще у нього тонкі рамки (тонше, ніж у iPhone 14) і доступна версія 16 ГБ + 1 ТБ, що є рідкістю в даному ціновому сегменті.

Характеристики Redmi Note 12 Turbo:

Дисплей: 6,67", AMOLED, FullHD+, 120 Гц, 1000 ніт, HDR 10+; Відео дня

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2;

Пам'ять: 8/12 ГБ оперативної пам'яті (LPDDR5), 256/512 ГБ та 1 ТБ ПЗУ (UFS 3.1);

Акумулятор: 5000 мАг, 67 Вт;

ОС: Android 13 (MIUI 14);

Зв'язок: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, 3,5 мм.

Що стосується фотоможливостей, то смартфон оснащений основною камерою з роздільною здатністю 64 Мп, яка доповнена ультраширококутним датчиком на 8 Мп і 2-мегапіксельним макромодулем. Наголошується, що основна камера отримала підтримку оптичної стабілізації зображення, а також технологій In-Sensor Zoom і Xiaomi Imaging Brain 2.0.

Мінімальна та максимальна версії Redmi Note 12 Turbo в модифікаціях 8/256 ГБ і 16/1 ТБ обійдуться в 2 тис. і 2,8 тис. юанів (близько 10,7 тис. і 15 тис. грн). Про терміни виходу в Європі поки не повідомляється.

Ще раніше Redmi без зайвого шуму випустила свій найдоступніший смартфон – Redmi A2. Характеристики у новинки скромні, але і коштує він всього 80 доларів.

Також китайська фірма готується впровадити найшвидшу зарядку в світі на 300 Вт в один зі своїх майбутніх смартфонів. Вона може повністю зарядити телефон всього за п'ять хвилин, а за дві хвилини можна бігти на роботу з 50% заряду.

А тим часом сама Xiaomi найближчим часом збирається представити свій новий флагманський смартфон з камерами Leica – Xiaomi 13 Ultra. За словами інсайдерів, новинка отримає нову перископічну камеру, і вона "шокує всіх".

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