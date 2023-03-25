Характеристики у новинки скромні, але й коштує вона всього 80 доларів.

Китайський техногігант Xiaomi вивів на ринок два нових смартфони від свого суббренду Redmi – Redmi A2 і Redmi A2+. Це, мабуть, одні з найдешевших моделей бренду.

Зовні й по начинці телефони схожі. У обох смартфонів спереду знаходиться 6,52-дюймовий IPS з роздільною здатністю 1600×720 пікселів і частотою оновлення 60 Гц. Задня частина покрита текстурою "під шкіру".

В якості апаратної основи Redmi A2 та А2+ виступає процесор MediaTek Helio G36 в парі з 2 або 3 ГБ оперативної та 32 ГБ флеш-пам'яті. За "живлення" телефонів відповідає батарея на 5000 мАг з зарядкою 10 Вт. Відповідний блок живлення йде в комплекті. Щоправда зарядка здійснюється через застарілий порт microUSB.

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Є дві камери: основна на 8 Мп і датчик глибини 2 Мп. Селфі-камера має роздільну здатність 5 Мп. Що цікаво, обоє смартфонів працюють на чистому Android 12 без фірмової оболонки MIUI. Водночас Redmi A2+ відрізняється від свого побратима наявністю датчика відбитків пальців, який знаходиться ззаду.

Поки що смартфони представлені для ринку Індії, але їх реліз повинен пізніше відбутися і в інших країнах. Ціни на звичайний Redmi A2 починаються з 6499 рупій (~2900 грн).

А тим часом сама Xiaomi вже найближчим часом збирається представити свій новий флагманський смартфон з камерами Leica – Xiaomi 13 Ultra. За словами інсайдерів, новинка отримає нову перископічну камеру, і вона "шокує всіх".

Очікується, що в Китаї Xiaomi 13 Ultra коштуватиме 8000 юанів, або приблизно 42 500 грн за версію 12 ГБ+512 ГБ. Це на 1000 юанів дорожче попередника в особі Xiaomi 12S Ultra в такій же конфігурації.

Нагадаємо, що попередник Xiaomi 12S Ultra був представлений у липні 2022 року. Його головною родзинкою став величезний дюймовий сенсор IMX989 на 50 Мп, на розробку якого пішло $15 млн. Ще є дві камери на тильній стороні по 48 Мп кожна і підтримка 120-кратного цифрового зуму.

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