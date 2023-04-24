Xiaomi 11 Lite, Poco F3 та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу.

Компанія Xiaomi оголосила про внесення в список застарілих пристроїв цілої низки своїх популярних смартфонів. Пристрої, що потрапили в цей перелік, не перестануть працювати, але на оновлення прошивки їх власниками вже не варто розраховувати.

До переліку застарілих моделей включено Xiaomi Mi 10s, Xiaomi 11 Lite, Poco F3, F3 GT, X3 GT, Redmi K40 Pro і K40 Pro+. З їх виходу пройшло вже більш як двоє років, і актуальні версії MIUI вони вже не отримають.

Потрапляння в список також означає, що для перерахованих вище гаджетів не будуть випускати патчі безпеки. Це означає, що в системі смартфонів можуть бути виявлені вразливості, які не будуть виправлені, що може призвести до загрози збереження даних користувачів.

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Водночас наголошується, що якщо розробка оновлень вже була розпочата для будь-якої з цих моделей, пристрій обов'язково їх отримає.

Зауважимо, що у березні Xiaomi визнала застарілими Redmi Note 8, Mi 9 Lite та інші популярні моделі. Всього сумарно з початку 2023 року виробник програмно "скасував" 19 пристроїв.

Що буде зі смартфоном, якщо його не оновлювати

Головна мета оновлень ПЗ – наявність нових функцій, зовнішні зміни і виправлення існуючих помилок в роботі смартфона. Оновлення можуть бути різними: від простої зміни дизайну інтерфейсу до закриття "дірок" в захисті, які можуть сприяти витоку персональних даних користувача.

Як правило, непотрібних оновлень не буває, тому незалежно від масштабів оновлення ігнорувати їх не рекомендується. УНІАН розповідав, що буде, якщо цього не робити.

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