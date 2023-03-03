Redmi Note 8 та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу.

З 1 березня 2023 року Xiaomi розширила список смартфонів, які перейшли в статус EOS (End of Support). Це означає, що з їх виходу пройшло вже більш як двоє років, і нових оновлень вони вже не отримають.

Варто зауважити, що ті гаджети, що потрапили до списку, працювати не перестануть, але вони стануть більш уразливі до хакерських атак та інших програмних неприємностей через відсутність патчів безпеки.

Ось які смартфони Xiaomi більше не будуть оновлюватися:

Redmi Note 8;

Redmi Note 8T;

Redmi 8A Dual;

Redmi K30 5G Speed;

Mi 9 Lite;

Mi 9 Pro 5G;

Mi 9T Pro;

Mi CC9.

У січні в список EOL (End-of-Support) потрапили Redmi 8, Redmi 8А, Redmi K30 5G і POCO X2, так що сумарно з початку 2023 року Xiaomi програмно "скасувала" цілих 12 пристроїв. А ще раніше список поповнили моделі Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 і Note 8 Pro.

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Чому важливо оновлювати пристрої та програми на них

Оновлення операційної системи, зокрема, Android – важливий процес, який дозволяє виправити безліч проблем в роботі вашого смартфона, а також привносить нові можливості та кращу оптимізацію. Від простої зміни дизайну інтерфейсу до закриття дірок у захисті, які можуть сприяти витоку персональних даних користувача.

У переважній більшості, непотрібних оновлень не буває, тому незалежно від масштабів оновлення ігнорувати їх не рекомендується. УНІАН розповідав, як оновити Android до останньої версії.

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