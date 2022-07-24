Компанія більше не буде надавати для цих моделей оновлення системи чи техобслуговування.

Xiaomi оновила "чорний список" застарілих смартфонів, для яких виробник припиняє офіційну підтримку та післяпродажне обслуговування.

Всього там 7 смартфонів, повідомляє Gizchina.

З 1 липня 2022 року список поповнили Xiaomi Mi Max 3, Mi Mix 3, Xiaomi Mi 8, Mi 8 Discovery Edition, Mi Play, а також Redmi S2 і Redmi 6 Pro.

Компанія більше не надаватиме для цих моделей оновлення системи та патчі безпеки, а в авторизованих сервісних центрах їх приймуть на ремонт тільки за наявності необхідних запчастин.

Більшість з перерахованих вище моделей були випущено у 2018 році і на момент повного припинення підтримки їм "стукнуло" п'ять років. Наприклад, Xiaomi Mi 8 був флагманською моделлю компанії у 2018 році і на момент виходу міг похвалитися найтоповішим залізом на ринку.

Раніше УНІАН ділився повним переліком смартфонів Xiaomi, Redmi і Poco, які можуть розраховувати на оновлення до Android 13 після релізу системи.

Відомо, що платформа Android 13 запропонує як мінімум чотири цікавих нововведення в порівнянні з актуальною версією фірмової мобільної ОС. Очікується, що фінальна версія "операційки" дебютує для широкої публіки на початку осені.

Вас також можуть зацікавити новини: