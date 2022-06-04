Всього там 10 пристроїв.

Компанія Xiaomi розширила "чорний список" застарілих пристроїв, які більше не будуть отримувати нові версії MIUI та апдейти безпеки. Інакше кажучи, використовувати їх далі може бути небезпечно.

Всього там 10 смартфонів, повідомляє Gizmochina.

Зараз список поповнили Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7s, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7, Redmi Y3, Mi Pad 4, Mi Pad 4 Plus, Mi Play і Mi 9 SE.

На сторінці з оновленим списком зазначається, що Xiaomi прагне надавати оновлення безпеки протягом 2-х років після виходу смартфона. Для референсу: Apple вже майже сім років підтримує iPhone 6s як програмно, так і апаратно.

Раніше УНІАН ділився повним переліком смартфонів Xiaomi, Redmi і Poco, які можуть розраховувати на оновлення до Android 13 після релізу системи.

Відомо, що платформа Android 13 запропонує як мінімум чотири цікавих нововведення в порівнянні з актуальною версією фірмової мобільної ОС. Очікується, що фінальна версія "операційки" дебютує для широкої публіки на початку осені.

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