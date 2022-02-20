З'явився повний перелік смартфонів Xiaomi, Redmi і Poco, які можуть розраховувати на оновлення до Android 13 після релізу системи.
А також список пристроїв, власникам яких, швидше за все, розраховувати на апдейт не варто, повідомляє портал Xiaomiui. Зазначимо, що список попередній, тому до моменту релізу OC він може неодноразово змінитися.
Пристрої Xiaomi, які оновляться до Android 13:
- Xiaomi Mi 10S
- XiaomiMi 11/Pro/Ultra
- Xiaomi Mi 11i/11X/11X Pro
- Xiaomi 11X/HyperCharge
- Xiaomi 11T/Pro Xiaomi 12 / Pro / Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G
- Xiaomi MIX 4/MIX 5/MIX 5 Pro
- Xiaomi MIX Fold
- Xiaomi Civi
- Xiaomi Pad 5 Series
Пристрої Redmi:
- Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022
- Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G
- Redmi Note 10T/10 5G
- Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro/Pro+/11E Pro
- Redmi Note 11T/11 5G/4G
- Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming
- Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite
Пристрої Poco:
- Poco F3/GT
- Poco X3 GT/X3 Pro
- Poco F4/Pro/GT
- Poco M3 Pro 5G/M4 Pro 5G/M4Pro 4G
- Poco C4
Можливо, оновлення також буде доступно власникам смартфонів Redmi K30 Pro / Zoom Edition, Redmi K30S Ultra, POCO F2 Pro, Mi 10 / Pro / Ultra, Mi 10T / Pro і Redmi Note 8 2021.
Водночас без апдейту до Android 13 залишаться наступні апарати:
Redmi 9/ Prime/9T/ Power
- Redmi Note 9/9S/Pro/Pro Max
- Redmi Note 9 4G/5G/9T 5G
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing
- Poco X3/NFC
- Poco X2/M2/M2 Pro
- Xiaomi Mi 10 Lite/Youth Edition
- Xiaomi Mi 10i/10T Lite
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
Як повідомляв УНІАН, платформа Android 13 запропонує користувачам як мінімум чотири цікавих нововведення в порівнянні з актуальною версією фірмової мобільної ОС. Фінальна версія "операційки" дебютує для широкої публіки на початку осені.