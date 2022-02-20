Всього 118 пристроїв: від телефонів до планшетів.

З'явився повний перелік смартфонів Xiaomi, Redmi і Poco, які можуть розраховувати на оновлення до Android 13 після релізу системи.

А також список пристроїв, власникам яких, швидше за все, розраховувати на апдейт не варто, повідомляє портал Xiaomiui. Зазначимо, що список попередній, тому до моменту релізу OC він може неодноразово змінитися.

Пристрої Xiaomi, які оновляться до Android 13:

Xiaomi Mi 10S

XiaomiMi 11/Pro/Ultra

Xiaomi Mi 11i/11X/11X Pro

Xiaomi 11X/HyperCharge

Xiaomi 11T/Pro Xiaomi 12 / Pro / Lite

Xiaomi Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi MIX 4/MIX 5/MIX 5 Pro

Xiaomi MIX Fold

Xiaomi Civi

Xiaomi Pad 5 Series

Пристрої Redmi:

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

Redmi Note 10T/10 5G

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G

Redmi Note 11 Pro/Pro+/11E Pro

Redmi Note 11T/11 5G/4G

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming

Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite

Пристрої Poco:

Poco F3/GT

Poco X3 GT/X3 Pro

Poco F4/Pro/GT

Poco M3 Pro 5G/M4 Pro 5G/M4Pro 4G

Poco C4

Можливо, оновлення також буде доступно власникам смартфонів Redmi K30 Pro / Zoom Edition, Redmi K30S Ultra, POCO F2 Pro, Mi 10 / Pro / Ultra, Mi 10T / Pro і Redmi Note 8 2021.

Водночас без апдейту до Android 13 залишаться наступні апарати:

Redmi 9/ Prime/9T/ Power

Redmi Note 9/9S/Pro/Pro Max

Redmi Note 9 4G/5G/9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing

Poco X3/NFC

Poco X2/M2/M2 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite/Youth Edition

Xiaomi Mi 10i/10T Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Як повідомляв УНІАН, платформа Android 13 запропонує користувачам як мінімум чотири цікавих нововведення в порівнянні з актуальною версією фірмової мобільної ОС. Фінальна версія "операційки" дебютує для широкої публіки на початку осені.

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