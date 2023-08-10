Презентація Pad 6 Max запланована на 14 серпня. Тоді ж китайський виробник представить складаний смартфон Mix Fold 3 та інші новинки.

Xiaomi оголосила про близький запуск свого найбільшого планшета Pad 6 Max, який отримає дисплей, порівнянний з екраном ноутбука. Діагональ новинки складе близько 14 дюймів.

Опублікований постер демонструє дизайн планшета, який буде ідентичний 11-дюймової моделі Pad 6, представленій раніше. Серед зовнішніх відмінностей двох версій значаться лише розмір екрана і додаткова задня камера в Pad 6 Max.

Згідно з ранніми витоками, планшет запропонує флагманський процесор Snapdragon 8+ Gen, 8 чи 12 ГБ оперативної пам'яті на вибір, 144-герцовий іРЅ-екран з роздільною здатністю 2,8 до мм швидку зарядку потужністю 68 Вт.

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У серпні відбудеться наступна велика презентація Xiaomi

Презентація Xiaomi pad 6 Max пройде наступного понеділка, 14 серпня. Там же покажуть ще як мінімум чотири новинки.

Вже підтверджено, що окрім планшета-"гіганта", на заході дебютують складаний смартфон MIX Fold 3, ігрофлагман Redmi K60 Extreme Edition, а також фітнес-браслет Smart Band 8 Pro.

Раніше цього місяця Xiaomi також представила один з найдешевших смартфонів на ринку. У нього великий 90-герцовий дисплей, оптимальний процесор і непогана камера, а оцінили його в дешевше 5000 грн.

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