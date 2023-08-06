У нього великий 90-герцовий дисплей, оптимальний процесор і непогана камера.

Під суббрендом Poco виробник Xiaomi випускає доступні смартфони з максимально навороченим за свої гроші залізом. Днями відбулася офіційна прем'єра Poco M6 Pro 5G, який має всі шанси стати новим хітом бренду.

З головних "фішок" тут – процесор Snapdragon 4 Gen 2, якого вистачить на будь-які ігри, великий 90-герцовий екран і 50-мегапіксельна камера.

Основні характеристики Poco M6 Pro:

Дисплей: 6,79", 2460×1080, 90 Гц, 550 ніт, Gorilla Glass.

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 2,2 ГГц, Adreno.

Пам'ять: 4/6 ГБ оперативної, 64/128 ГБ постійної.

Камера: Основна (50 Мп, f/1,8), портретна (2 Мп), фронтальна (8 Мп).

Батарея: 5000 мАг, зарядка 18 Вт.

З інших особливостей – окремий слот microSD, захист від вологи і запал IP53, 3,5-мм роз'єм для навушників і бічний сканер відбитка пальця.

Відео дня

З коробки Poco M6 Pro працює під управлінням ОС Android 13 з фірмовою оболонкою MIUI 14. Поки продажі стартували тільки в Індії за ціною від 10 999 рупій (~4800 грн), але пізніше чекаємо і в Україні.

Раніше УНІАН вже писав про те, що в серпні Xiaomi "завалить" цілою низкою новинок. Серед них – нскладаний смартфон MIX Fold 3, ігрофлагман Redmi і декіклька планшетів.

Також розповідали про смартфон-монстр з батареєю на 16 500 мАг. Одного заряду вистачить на 2 місяці, також він оснащений "невбиваним" корпусом і камерою нічного бачення.

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