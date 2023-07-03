Дизайн новинки повинен залишитися в стилі молодших Xiaomi Рad 6.

Компанія Xiaomi найближчим часом представить свій новий планшет Pad 6 Max. За словами надійного китайського інсайдера Digital Chat Station, пристрій отримає "просто величезний" екран – діагональ складе близько 14 дюймів.

Також новинка вже засвітилася у базі даних сертифікаційного агентства Bluetooth SIG, а значить, анонс вже не за горами. Про характеристики нового продукту поки інформації немає.

На сьогодні в лінійці планшетів Xiaomi є моделі Pad 6 і Pad 6 Pro, які ідентичні за габаритами, але відрізняються процесорами, набором камер і деякими іншими параметрами.

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Обидва планшети оснащені 11-дюймовими екранами, тому Pad 6 Max, враховуючи приставку Max в назві, цілком міг би бути схожий на Pad 6 Pro, але з куди більшим дисплеєм. Pad 6 Pro, нагадаємо, оснащений процесором Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті і подвійною тильною камерою (50+2 Мп).

Раніше ми писали, що Huawei представила свій новий планшет з незвичайним співвідношенням сторін екрана. Це перший планшет на ринку зі співвідношенням сторін 3: 2, а всередині стоїть чіп Snapdragon 888 та акумулятор 8300 маг.

Також на початку цього року на ринку дебютував перший планшет OnePlus – це справжній "вбивця" iPad. Апарат отримав незвичайне розташування камери, екран 144 Гц і місяць роботи на одній зарядці в режимі очікування.

Водночас очікується, що нові планшети Apple стануть дорожче на 80% – все через перехід на OLED-екрани. За словами джерела, Apple оцінює базову 11-дюймову версію iPad Pro з OLED в $1500, а 13-дюймову – $1800. Для порівняння, базовий MacBook Pro на M2 коштує 1299 доларів.

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