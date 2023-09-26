Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ оснастили топовим екраном, камерою Samsung на 200 Мп і захистом IP68.

Минулого тижня Xiaomi представила смартфони серії Redmi Note 13. До неї увійшло 3 моделі: бюджетний Note 13, середняк Pro і субфлагман Pro Plus. Сьогодні вони офіційно надійшли у продаж в Китаї.

Особливий інтерес викликає Note 13 Pro+. При ціні трохи дорожче $250, смартфон пропонує крутий OLED-дисплей і 200-мегапіксельну камеру, а в плані "начинки" він обходить деякі бюджетні флагмани, передає Gizmochina.

Основні фішки Redmi Note 13 Pro+:

вигнутий екран OLED діагоналлю 6,67 дюйма з роздільною здатністю 1,5К. Є підтримка частоти 120 Гц, максимальна яскравість становить 1800 ніт.

смартфон працює на новому процесорі MediaTek Dimensity 7200 Ultra, є мінімум 12 Гбайт ОЗУ.

акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 120 Вт. Завдяки їй 100% заряду можна отримати менше, ніж за 25 хвилин.

вперше в лінійці Redmi Note присутній захист від вологи IP68. Дисплей не боїться води і мокрих рук.

апарат вийшов в чотирьох кольорах: чорному, білому, квітчастій еко-шкірі і камуфляжі.

На задній панелі "Про плюс" виділяється камера, що має провідний сенсор Samsung ISOCELL HP3 на 200 мегапікселів з системою оптичної стабілізації. Ще тут є надширококутний об'єктив на 8-Мп і 2-Мп макро-модуль. Спереду знаходиться 16-мегапіксельна селфі-камера.

Відео дня

Вартість початкової версії Redmi Note 13 Pro+ на 12/256 Гбайт становить 1899 юанів (~9600 грн). А найтоповіша версія, яка отримала 16 Гбайт оперативної та 512 ГБ пам'яті користувача, оцінена в 2199 юанів (~11 200 грн). Поки тільки в Китаї, пізніше він добереться і до Європи.

А тим часом сама Xiaomi скоро представить лінійку смартфонів Xiaomi 14. Головною її фішкою стануть рекордно тонкі рамки - всього 1 мм. Вона також помітно обжене новинки Apple за цим параметром: в iPhone 15 встановлено дисплей з рекордною для компанії рамкою 1.55 мм по колу.

Також УНІАН повідомляв про те, що відтепер нові смартфони Xiaomi будуть оновлюватися довше. Першими смартфони зі збільшеною підтримкою стануть Xiaomi 13T і 13T Pro.

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