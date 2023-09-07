Китайський виробник Xiaomi повідомив, що їх нові смартфони зможуть похвалитися розширеною підтримкою. Першими стануть Xiaomi 13T і Xiaomi 13T Pro, які будуть представлені 26 вересня.
Обидві моделі будуть оновлюватися протягом п'яти років, включаючи чотири основні оновлення Android. За умови, що 13T і 13T Pro дебютують з Android 13 на борту, власники пристроїв можуть розраховувати на Android 14, 15, 16 і 17, повідомляє GSMArena.
Таким чином, Xiaomi зрівняється за термінами підтримки з Samsung, яка також пропонує 5-річну підтримку для своїх флагманських пристроїв. За даними джерел, Google теж буде випускати по чотири апдейти Android для смартфонів серії Pixel, але поки це офіційно не підтверджено.
Як відомо, Xiaomi і її суббренди (Redmi і POCO) пропонують один з найкоротших термінів підтримки серед виробників смартфонів. Зазвичай смартфони китайців "живуть" 3 роки, тоді як Samsung і Google будуть підтримуватися до 5 років.
Нагадаємо, нещодавно Xiaomi визнала застарілим Redmi Note 9 і Redmi 9 – це одні з найпопулярніших смартфонів в Україні. А всього сумарно з початку 2023 року китайська компанія програмно "скасувала" понад 40 пристроїв.
Що відомо про Xiaomi 13T
Очікується, що Xiaomi 13t Pro отримає найтоповіший процесор MediaTek Dimensity 9200+, від 12 до 16 ГБ ОЗУ, версію на 1 ТБ пам'яті, OLED-дисплей (1,5 K, 144 Гц, 2600 ніт), потрійну камеру (50+13+50 Мп) і батарею 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки на 120 Вт.
Від молодшої версії Xiaomi 13t чекають процесор Dimensity 8200 Ultra, більш простих камер і обмежену до 67 Вт швидку зарядку. Презентація смартфонів відбудеться 26 вересня в Берліні.