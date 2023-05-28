Як очікується, рамка нового флагмана складе всього 1 мм. І йдеться не тільки про якусь одну грань, а про всі чотири.

Відомий інсайдер Ice Universe показав рендер Xiaomi 14 Pro. Очікується, що апарат отримає екран з рекордно тонкими рамками і звичним вирізом для селфі-камери.

Якщо Xiaomi 13 отримав рамку шириною 1,61 мм з боків і 1,81 мм знизу, то Xiaomi 14 повинен отримати рамку шириною всього 1 мм – і мова не тільки про якусь одну грань, а про всі чотири. Він також помітно обжене новинки Apple за цим параметром: в iPhone 15 Pro очікується дисплей з рекордною для компанії рамкою 1.55 мм по колу.

У плані "начинки" теж очікуються поліпшення, як мінімум, новітній процесор Snapdragon 8 Gen 3. Тестування в Geekbench 6 показало, що чіп набирає в одноядерному тесті 2563 бали, а в багатоядерному – 7256 балів. Це на 30% більше, ніж Snapdragon 8 Gen 2.

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За чутками, Xiaomi 14 Pro буде оснащений акумулятором місткістю 5000 мАг з підтримкою бездротової зарядки 50 Вт. Витоки вказують на наявність двох варіантів дротової швидкої зарядки: 90 Вт і 120 Вт. Також серії Xiaomi 14 приписують просунуту камеру. Анонс нових телефонів очікується в листопаді з виходом до кінця року.

Детальніше про лінійку смартфонів Xiaomi 13

На старті в грудні вийшло дві моделі – Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro. Вони відрізняються за дизайном, але обидва отримали новий процесор Snapdragon 8 Gen 2 та оптику Leica.

Молодша модель з 6.36-дюймовою матрицею нагадує останні версії iPhone завдяки плоским граням і розташуванню камер, а у старшої краї округлені та екран-водоспад діагоналлю 6.73 дюйма. Екрани смартфонів пропонує 120 Гц і пікову яскравість до 1900 ніт.

У квітні Xiaomi представила модель 13 Ultra, яка виділяється "горбатим" корпусом з покриттям з екошкіри і набором камер: відразу чотири сенсори по 50 Мп кожен з "самої просунутої" оптикою від Leica.

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