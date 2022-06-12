Для цього не потрібно нічого завантажувати або встановлювати, а весь процес займає лічені хвилини.

Можливо, ви не знали, але є дієві способи прискорити користувальницький інтерфейс MIUI на бюджетних смартфонах Xiaomi. Для цього не потрібно нічого завантажувати чи встановлювати, а весь процес займає лічені хвилини.

Видання Gizchina перерахувало найкращі лайфхаки по оптимізації смартфонів відомого китайського бренду.

Увімкніть розширення оперативної пам'яті

Команда Xiaomi почала активно впроваджувати цю функцію у свої смартфони ще торік. В першу чергу, вона орієнтована для пристроїв початкового і середнього рівня, щоб на певному етапі розв'язувати проблему з зависанням.

Щоб активувати функцію, необхідно знайти відповідний пункт в настройках смартфона "Розширення пам'яті" та перевести перемикач в потрібне положення.

Увімкніть автоматичне очищення кешу

Чи то смартфон, планшет або навіть настільний комп'ютер, очищення кешу має бути частиною вашої рутини. Надмірна завантаженість пам'яті зайвими файлами може привести до некоректної роботи пристрою.

Активувавши цю опцію, можна вибрати, щоб вона автоматично очищала кеш кожен раз, коли ви блокуєте екран смартфона. Зробити це можна наступним чином:

Відкриваємо "Налаштування" смартфона і переходимо в пункт "Акумулятор і продуктивність";

Відшукуємо меню "Економія енергії", тиснемо на коліщатко справа вгорі;

Вибираємо "Очистити кеш, коли пристрій заблоковано".

Заблокуйте рекламу системних додатків

Ви напевно помічали, що при використанні системного додатка MIUI на вашому екрані вилазить багато реклами. Вона використовує деякі ресурси обладнання, і може бути причиною зависання пристрою.

Щоб заблокувати рекламу, потрібно налаштувати приватний DNS. Для цього варто ввести адресу "dns.adguard.com" у налаштуваннях.

Вимкніть системні анімації

Щодо цього методу, він актуальний взагалі для будь-якого смартфона і "операційки". Якщо ви помітили, що ваш смартфон став повільніше, спробуйте полегшити рівень анімації системи.

Зробити це можна наступним чином:

Відкриваємо "Налаштування" смартфона і переходимо в меню розробника.

Відшукуємо в списку три рядки, пов'язані з анімацією інтерфейсу.

Натискаємо на кожен з цих пунктів і зменшуємо рівень до 0,5х або відключаємо анімацію повністю.

Як УНІАН вже писав, раніше Xiaomi розширила список застарілих смартфонів, які більше не будуть отримувати нові версії MIUI і апдейти безпеки. Інакше кажучи, икористовувати їх далі може бути небезпечно.

Також ми ділилися щомісячним рейтингом найвигідніших Android-смартфонів. Найкраще співвідношення ціни і якості традиційно показує Xiaomi і її суббренд Redmi.

Вас також можуть зацікавити новини: