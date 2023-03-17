Ряд експериментів показав, що в Windows 10 та 11 закладено запас потужності, який можна вивільнити, якщо відключити всього одну опцію.

В операційних система Windows 10 і 11 знайшли одну, не найважливішу функцію, відключення якої підвищує продуктивність. Цей лайфхак підійде і власникам слабких чи старих ПК, для яких невеликий приріст продуктивності може мати значення.

Як пише профільне видання Tom's Hardwarе, йдеться про Virtualization-Based Security (VBS) – вбудований компонент, який використовує апаратну і програмну віртуалізацію для підвищення безпеки Windows.

Фахівці провели ряд експериментів, які показали, що через використання цієї "фішки" продуктивність комп'ютера може знижуватися аж до 30%. Особливо це помітно при запуску "важких" програм та ігор.

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Вимкнути VBS дуже просто – для цього

Натисніть клавіші Windows + R на клавіатурі, щоб відкрити вікно "Виконати".

У вікні введіть cmd після чого натисніть Ctrl + Shift + Enter – таким чином ви запустите командний рядок з привілеями адміністратора.

У командному рядку введіть bcdedit / set hypervisorlaunchtype off, потім натисніть Enter і дочекайтесь, поки система завершить процес.

Перезавантажте комп'ютер, щоб зміни набрали чинності.

Є й альтернативний шлях: знайдіть через пошук пункт "Ізоляція ядра" і натисніть "Відкрити". Далі просто вимкніть "Цілісність пам'яті" (якщо вона вже не була у вас вимкнена) і перезавантажте комп'ютер.

При цьому фахівці підкреслюють, що відключення VBS пов'язане з невеликим ризиком для безпеки, особливо якщо користувач часто скачує програми з непідтверджених джерел. Але разом з тим автори дослідження пропонують користувачам задуматися над даним варіантом, щоб прискорити роботу ПК.

Зауважимо, що раніше аналогічні результати були отримані журналістами PC Gamer – редакція відзначила 30-відсоткове збільшення продуктивності на Windows 11 в іграх після відключення VBS.

Нагадаємо, наприкінці лютого Microsoft представила перше в 2023 році оновлення для Windows 11. Основна нова фішка – оновлений пошуковик Bing з вбудованим чат-ботом ChatGPT інтегрували прямо в панель завдань. Тепер користувач може почати чат з ботом, натиснувши на іконку Bing.

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