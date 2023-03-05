Місяцем раніше Microsoft офіційно припинила підтримку Windows 7 і 8.1, через що користувачі старих ОС почали масово переходити на "десятку".

Маркетингове агентство Statcounter опублікувало свій щомісячний звіт, з якого випливає, що користувачі застарілих операційних систем Windows 7 і 8.1 неохоче переходять на новеньку Windows 11, вважаючи за краще оновитись до "десятки".

Зазначається, що в лютому відбувся "бум" популярності Windows 10, який виявився куди вище зростання установок Windows 11. Все тому, що місяцем раніше, у січні, Microsoft офіційно припинила підтримку Windows 7 і 8.1.

Це призвело до того, що все більше користувачів і компаній оновили свої пристрої до Windows 10, унаслідок чого її частка на ринку зросла з 68,86% у січні до 73,25% у лютому. На другому місці йде Windows 11, яка за останній місяць збільшила частку на скромні 1,01% – до 19,13%.

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У Windows 7 в лютому частка знизилася з 9,55% до 5,39%, а у Windows 8.1 – з 2,28% до 1,15%. В той самий час культова Windows XP все ще працює на 0,46% усіх ПК.

Показово, що Windows 11 набагато популярніша серед геймерів. Свіжа статистика Steam по залізу показує, що нова ОС встановлена на 33% ігрових комп'ютерів. В той самий час частка "десятки" становить 65%.

Чому користувачі повільно переходять з Windows 10 на 11

Реліз Windows 11 відбувся півтора року тому. Ті, хто перейшов на нову ОС кажуть, що система стала красивіше і зручніше, але Windows 10 робить все так само добре, а в деяких випадках навіть краще.

Крім того, Microsoft помітно підвищила системні вимоги Windows 11, через що комп'ютери 2020 року і раніше виявилися несумісними з новою ОС. Втім, нещодавно вийшла полегшена версія W11, з якої вирізали все зайве, і яку "потягнуть" слабкі комп'ютери та ноутбуки.

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