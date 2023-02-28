Новий Bing з ШІ інтегрували прямо в панель завдань, а в "Блокноті" з'явилися вкладки.

Microsoft представила перше в 2023 році оновлення для Windows 11 – версію Moment 2, Апдейт буде розгортатися поступово, тому потрібно дочекатись, поки на вашому ПК буде доступна ця опція.

Основна нова фішка – оновлену пошукову систему Bing з вбудованим чат-ботом ChatGPT інтегрували прямо в панель завдань. Тепер користувач може почати чат з ботом, натиснувши на іконку Bing, говориться у блозі Microsoft.

Інші нововведення в Windows 11:

Попередній перегляд програми Phone Link для iOS – користувачі Айфонів можуть швидко зв'язати свої пристрої з Windows.

Покращена система віджетів, а також нова панель завдань, оптимізована для пристроїв з сенсорним введенням.

Snipping Tool ("Ножиці") тепер включає вбудовану функцію захоплення екрана;

Покращено інтерфейс Teams;

Перероблено застосунок Quick Assist ("Швидка допомога");

У "Блокноті" з'явилася підтримка вкладок;

Нові перемикачі для підвищення енергоефективності ноутбуків.

Що робити, якщо ваш ПК не підходить для Windows 11

Раніше УНІАН розповідав про спосіб встановити Windows 11 на старий пристрій, який не відповідає мінімальним системним вимогам. Мовиться про полегшену версію ОС під назвою Tiny11, яка майже не витрачає оперативну пам'ять і займає вдвічі менше місця на диску, ніж зазвичай.

За її основу взято дистрибутив Windows 11 Pro 22H2 зразка вересня 2022 року, а для встановлення цієї версії потрібно лише 2 ГБ оперативної пам'яті та 8 ГБ на диску. Завантажити Tiny11 можна за посиланням – дистрибутив системи також придатний для оновлення з Windows 10 до 11.

Нагадаємо, реліз Windows 11 відбувся в жовтні 2021 року. Станом на початок 2023 року система встановлена на 18.1%, а Windows 10 – на 68.8%. Що цікаво, "одинадцятка" набагато популярніше серед геймерів.Опитування Steam показує, що нова ОС встановлена на майже 32% ігрових комп'ютерів. Водночас частка "десятки" становить 66%.

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