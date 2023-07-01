Тепер, щоб передати історію чатів з одного пристрою на інший, досить просто просканувати QR-код.

У мобільному клієнті WhatsApp з'явилося дуже корисне нововведення. Відтепер можна перенести історію листування з одного смартфона на інший, просто відсканувавши QR-код.

Про це розробники месенджера повідомили у своєму твіттері. Зазначається, що дані передаються локально і в зашифрованому вигляді.

Для перенесення історії чатів необхідно переконатися, що обидва смартфони активні та підключені до однієї й тієї ж мережі Wi-Fi. Потім потрібно зайти в налаштування месенджера і в розділі "Чати" знайти опцію "Перенесення чатів". Все, що залишиться – просканувати QR-код за допомогою камери нового смартфона.

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Новий процес перенесення швидший і простіший, ніж теперішня "хмарна" альтернатива, яка передбачає резервне копіювання історії чатів на iCloud або Google Drive, а потім завантаження на новий пристрій. До того ж це дозволяє уникнути обмежень хмарного сховища.

Функція вже з'явилася в апдейті для iOS і Android, але він поширюється поступово – на це може знадобитися від 1 до 3 днів.

Варто зауважити, що даний метод перенесення чатів можливий тільки між смартфонами з однією і тією ж операційною системою. Тобто перенести чати з iPhone на Android-смартфон або з Android-смартфона на iPhone не можна. Найімовірніше, така можливість буде реалізована в майбутньому.

Раніше УНІАН ділився інструкцією, як користуватися одним WhatsApp на двох смартфонах. Популярний месенджер навчився працювати на декількох смартфонах відразу. Листування і вкладення автоматично синхронізуються між ними – прямо як в Telegram.

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