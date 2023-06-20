Месенджер навчився заглушати дзвінки з невідомих номерів. Заодно додали більш прозорі налаштування конфіденційності.

У шахрайських колл-центрах почалася паніка – в WhatsApp представили функцію для відключення звуку вхідних дзвінків від невідомих контактів.

Як повідомили розробники в офіційному блозі месенджера, якщо увімкнути цю опцію, дзвінок з невідомого номера пройде, але користувач цього не почує. При цьому історія викликів зберігається в звичайному форматі, щоб можна було передзвонити при бажанні.

Також в месенджері з'явилася функція "Перевірка конфіденційності". Фактично, вона дозволяє дізнатися про всі функції безпеки WhatsApp і перевірити власні налаштування. Звідси ж користувач може вибрати необхідний рівень приватності для своїх чатів, дзвінків та особистої інформації.

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Знаходиться новий розділ в меню налаштувань "Конфіденційність".

Обидві ці функції вже з'явилася в апдейті для iOS і Android, але він поширюється поступово – на це може знадобитися від 1 до 3 днів.

Що ще нового в WhatsApp

На початку червня WhatsApp представив канали за аналогією з Telegram. Також в месенджері нарешті з'явилося редагування відправлених повідомлень і можливість захищати діалоги паролем або біометрією.

Очікується, що з найближчим апдейтом в WhatsApp дозволять прив'язати декілька облікових записів на одному смартфоні, а дизайн мобільного клієнта вперше за декілька років WhatsApp отримає новий дизайн.

Раніше УНІАН ділився інструкцією, як користуватися одним WhatsApp на двох смартфонах. Популярний месенджер навчився працювати на декількох смартфонах відразу. Листування і вкладення автоматично синхронізуються між ними – прямо як в Telegram.

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