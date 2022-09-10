В Інтернеті зауважують, що жарти перестають бути смішними, а одержимість Samsung "яблучним" брендом стає нездоровою.

Samsung продовжує насміхатися над конкурентами з Apple за їх нові смартфони та інші "інноваційні" пристрої, які ті представили раніше цього тижня.

Південнокорейський виробник оприлюднив серію постів у твіттері. У одному з повідомлень натякається, що Apple пора б вже випустити свій складаний смартфон, адже в Samsung зробили це вже майже 2,5 роки тому.

В іншому пості компанія поіронізувала над новою камерою в "прошках". Відомо, що iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max отримали 48-мегіпіксельний сенсор, що ознаменувало собою перше радикальне поліпшення камери з часів iPhone 6s. Однак в Samsung вважають, що сенсор на 48 Мп у 2022 році – це смішно.

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48 мегапікселів? Що ж, Apple, ти майже у мети! Тому що у нас є всі 108 мегапікселів, причому вже як 2 роки 6 місяців і 4 дні – йдеться в повідомленні.

Фінальний пост був присвячений лінійці розумних годинників Apple. У ньому Samsung дорікнула яблучній корпорації за використання квадратної форми. "Мило. Трохи квадратні, але приємні. Втім, ми вважаємо за краще круглу форму. Класичну",– написала компанія.

Samsung давно намагається підчепити Apple. Одна з найбільш знакових кампаній була проведена у 2017 році, коли компанія задля реклами Galaxy S9 пройшлася й по "дев'ятці", й iPhone X. А у 2021 році, після запуску продажів серветки Apple за $19, Samsung почала роздавати аналогічний аксесуар власникам Galaxy безкоштовно.

Також ми писали, що Samsung потролила Apple за відсутність інновацій в напередодні анонсу iPhone 14, не забувши при цьому похвалити свої розробки.

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