Зіркою вечора стали Pro-моделі iPhone 14, які вперше з 2017 кардинально оновили свій дизайн.

7 вересня компанія Apple провела першу у 2022 році осінню презентацію Apple Event під слоганом "Far Out". Практично всі чутки та інсайдерські джерела щодо нових пристроїв підтвердилися. Втім, сюрпризам теж знайшлося місце.

Якщо вам ніколи було стежити за всім, що відбувається, ми зараз перекажемо вам найголовніше, по черзі.

Нова лінійка розумних годинників

Першим анонсом вересневої презентації Apple були Apple Watch Series 8. Розумні годинники зберегли дизайн і інтерфейс Series 7, але отримали нові функції.

Перше нововведення – двоє температурних сенсорів. За словами Apple, ця модель демонструє ще більшу прихильність компанії жіночому здоров'ю. Тепер розумні годинники можуть визначати зміну температури тіла з точністю 0,1°, а також видавати ретроспективні оцінки овуляції.

Годинники також навчилися визначати, що власник потрапив в серйозну автомобільну аварію – функція називається Crash Detection. Для цього використовуються покращений гіроскоп і новий акселерометр, а також мікрофон і GPS. При цьому функція виявлення зіткнень буде працювати тільки під час водіння. Це допоможе зберегти 18-годинний час автономної роботи годин.

Крім цього, є режим Low Power Mode, який, як говориться в анонсі, скоротить споживання на 50% і збільшить час автономної роботи до 36 годин. Режим також буде доступний на годиннику Apple Watch Series 4 і новіше завдяки watchOS 9.

Нова модель буде доступна в 4 матових кольорах і 3 глянцевих кольорах. Ціна питання – 399 доларів за базову модель (14 000 грн), а версії з eSIM – від 499 доларів (18 000 грн). Продажі стартують 16 вересня.

Наступними показали друге покоління бюджетної моделі Apple Watch SE. Вони оснащені тими ж датчиками руху, що і Series 8, і мають той же чіп S8.

Оформити попереднє замовлення на Apple Watch SE можна вже сьогодні, а в продажі вони з'являться 16 вересня. Доступні дві моделі: з GPS за $249 і зі стільниковим зв'язком за $299.

Як і припускали аналітики та інсайдери, одним з головних продуктів вересневої презентації стала преміальна модель Apple Watch Ultra. Вона очолює лінійку розумних годинників Apple.

Годинники зроблені з титану, ударозахисні, можуть працювати до 60 годин без підзарядки, а також володіють поліпшеною функцією геопозиціювання. Розмір корпусу становить 49 мм, скло екрана – сапфір. Яскравість дисплея – 2000 ніт.

З інших особливостей – можливість занурюватися під воду на глибину до 100 метрів, більш точний датчик GPS стандарту L1+L5, 36 годин роботи у звичайному режимі та до 60 в енергоощадному. Годинник також має сирену на 86 децибелів, яка може допомогти іншим знайти користувача, якщо він загубився.

Apple Watch Ultra також охоплює звичні функції здоров'я, на кшталт моніторингу серцевого ритму і рівня кисню в крові. Продажі стартують 23 вересня за 799 доларів (29 000 грн).

Нові AirPods Pro

Культові навушники зовні принципово не відрізняються від попередньої моделі. Щоправда, вони отримали новий чіп H2, що дало свої позитивні результати. Звук став ще краще, а якість з'єднання – стабільніше.

Також додали режим "адаптованої прозорості", який підлаштовує гучність музики під навколишні звуки, при цьому залишаючи найважливіші – голоси людей і звуки автомобілів, що наближаються.

Порадують користувачів і можливості батареї, а точніше її заощадження. Тепер навушники на одній зарядці можуть працювати до шести годин. При цьому кейс дозволяє цей час збільшити до 30 годин. До речі його теж оновили – внизу розмістилися два динаміки для роботи програми "Локатор". Втратили навушники, натиснули кнопочку на смартфоні, з динаміка пішов звук – так гаджет простіше знайти.

AirPods Pro 2 надійдуть у продаж 23 вересня. Обійдуться нові навушники фанатам у 249 доларів США (9000 грн).

iPhone 14 і зірка вечора – iPhone 14 Pro

Apple знову розділила моделі iPhone на "звичайні" та Pro-версію, і mini серед них немає. Смартфони доступні в діагоналях 6,1 і 6,7 дюйма.

iPhone 14 Pro і 14 Pro Max отримали новий інтерактивний виріз, частоту оновлення екрана від 1 до 120 Гц і довгоочікуваний режим Always On Display, який повсюдно зустрічається в Android-смартфонах. Основна камера тепер на 48 Мп, а всередині стоїть новий процесор A16 Bionic.

Нова основна камера у два рази краще фотографує при слабкому освітленні, використовуючи чотирьохпіксельний сенсор з діафрагмою f/1,78 і фокусною відстанню 24 мм. Спалах в системі камер iPhone 14 також була перероблений, тепер він став вдвічі яскравіше і реагує на фокусну відстань.

"Прошкі" також отримали нове колірне оформлення – темно-фіолетовий.

Звичайні iPhone 14, по суті, являють собою злегка поліпшені iPhone 13: у смартфонів все той же "чубчик", дисплей з частотою 60 Гц і навіть торішній процесор A15 Bionic, щоправда, із додатковим графічним ядром – продуктивність зросла на 18%.

Зі спільного у всіх 4-х моделей: підтримка супутникового зв'язку для повідомлень в екстрених ситуаціях, а також відсутність слота для SIM-карти. У нових смартфонах від Apple "сімки" будуть віртуальні.

Ціни на всі моделі

iPhone 14 і 14 Plus

iPhone 14 (128 ГБ) — 999 євро (~36 900 грн)

iPhone 14 (256 ГБ) — 1129 євро (~41 700 грн)

iPhone 14 (512 ГБ) — 1389 євро (~51 100 грн)

iPhone 14 Plus (128 ГБ) — 1149 євро (~42 500 грн)

iPhone 14 Plus (256 ГБ) — 1279 євро (~47 200 грн)

iPhone 14 Plus (512 ГБ) — 1539 євро (~56 900 грн)

iPhone 14 Pro і 14 Pro Max

iPhone 14 Pro (128 ГБ) — 1299 євро (~48 000 грн)

iPhone 14 Pro (256 ГБ) — 1429 євро (~52 800 грн)

iPhone 14 Pro (512 ГБ) — 1689 євро (~62 400 грн)

iPhone 14 Pro (1 ТБ) — 1949 євро (~72 600 грн)

iPhone 14 Pro Max (128 ГБ) — 1499 євро (~55 400 грн)

iPhone 14 Pro Max (256 ГБ) — 1579 євро (~58 300 грн)

iPhone 14 Pro Max (512 ГБ) — 1839 євро (~67 900 грн)

iPhone 14 Pro Max (1 ТБ) — 2099 євро (~77 600 грн)

На полицях магазинів новенькі айфони можна буде знайти з 16 вересня. Пізніше всіх дебютує iPhone 14 Plus – 7 жовтня.

Відеотрансляція презентації Apple: