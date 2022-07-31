Інструкція для тих, хто не хоче весь час видаляти записи вручну.

За замовчуванням настільна й версія для смартфонів браузера Chrome зберігають історію відвіданих сторінок та пошукові запити у вашому обліковому записі Google. Якщо вам це не до душі – змініть налаштування.

Зауважимо, що даний процес згодиться для будь-якого браузера на базі Chromium (Edge, Brave Browser і т.д.).

Перейдіть за посиланням на сторінку "Відстеження дій", при необхідності введіть пароль свого облікового запису Google.

Після в розділі "Історія додатків і веб-пошуку" переведіть повзунок на положення "Відключити". І зніміть галочки:

"Також записувати історію Chrome і дані про дії в додатках, на сайтах та пристроях, які використовують сервіси Google"

"Зберігати історію голосового управління".

Все, більше браузер не буде запам'ятовувати відвідувані вами сторінки.

Втім, збережений журнал, як і раніше, залишиться у вашому акаунті. Щоб стерти і його, перейдіть на сторінку "Мої дії в Google". І виберіть "Видалити" → "За весь час".

Як альтернатива тим, хто не хоче весь час видаляти записи вручну, також можна працювати в браузері в режимі інкогніто. Однак, якщо хочете забезпечити анонімність в Інтернеті, краще пошукати інші варіанти – УНІАН розповідав в окремій замітці, чому режими інкогніто в браузерах переважно марні.

Також ми писали, як подивитися збережені паролі в популярних браузерах. Знайдіть в замітці ваш браузер і скористайтеся зазначеної поруч з ним послідовністю кнопок.

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