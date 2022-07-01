Дилема "як скачати фото й відео з Instagram", знайшла новий окрас від початку повномасштабної війни. Якщо раніше на порядку денному були милі тваринки або природа, то зараз в соцмережі нівелює контент військових злочинів РФ.
У цій замітці розглянемо кілька непопулярних, але робочих способів: один передбачає використання тільки інструментів браузера, інший – вивантаження майже будь-якого контенту з інсти через спеціальну програму.
Спосіб складний: через вихідний код
Розглянемо процес на прикладі Microsoft Edge. Втім, він згодиться й для будь-якого браузера на базі Chromium (Chrome, Brave Browser і т.п.). У Firefox і Opera пункти меню можуть трохи відрізнятися, але принцип аналогічний.
Отже, інструкція по завантаженню фото з Instagram:
- Натиснути на необхідне зображення правою кнопкою миші, після чого з'явиться пункт меню "Переглянути код". Клікаємо по ньому.
- Вас зустріне страхітливе, на перший погляд, міні-вікно, розділене на 2 частини. В основній верхній частині ви помітите підсвічений світло-синім рядок коду.
- Виділите рядок над тією, що виділена спочатку, після чого клацніть на символ невеликого трикутника ( ▶) на її початку. Якщо ви все зробили правильно, відкриється вкладений фрагмент коду.
- Натисніть правою кнопкою миші по останньому посиланню (вони виділені підкресленням) і клацніть по підпункту в самому вгорі "Open in new tab".
- Необхідний вам знімок відкриється в новій вкладці браузера. Звідти він зберігається як звичайне зображення, але вже у вихідній якості.
До речі, якщо потрібно вивантажити не фото, а відео, інструкція аналогічна. Але в пункті № 3 необхідно виділити і розкрити рядок зверху через одну від вже активної, після чого декілька раз розкрити вкладені фрагменти, поки не відкриється тег <video> з посиланням на завантаження.
Спосіб простий: додаток 4K Stogram
Всю цю тяганину усуває програма 4K Stogram. Вона завантажить для вас відразу всі фото, відео та інший контент профілю.
Інструкція проста:
- Введіть @нікнейм користувача в пошуковому рядку у верхній частині програми і клікніть "Підписатися".
- Все. Вміст сторінки або обраного контенту почне звантажуватися в зазначену теку на вашому комп'ютері.
У безкоштовної версії є обмеження: наприклад, підписок може бути не більше двох, а число завантажуваних постів на добу – 200 одиниць. Але звичайному користувачеві цього має вистачити сповна.
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