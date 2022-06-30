Швидке перенесення фото, відео, контактів, застосунків й багато чого іншого без жодних проводів.

В Google розширили список пристроїв, які підтримуються офіційним застосунком для міграції з iPhone на Android-смартфон. Раніше воно працювало тільки на пристроях Pixel.

Тепер же застосунок "Перехід на Android" підтримує всі пристрої на базі Android 12, говориться в блозі компанії.

Застосунок дозволяє перемістити фотографії, відео, контакти, програми та багато іншого без жодних проводів. Все, що для цього потрібно – під'єднати пристрої один до одного по Wi-Fi. Далі утиліта допоможе з міграцією даних, супроводжуючи користувачів підказками протягом усього процесу.

Завантажити додаток можна абсолютно безкоштовно з онлайн-магазину App Store. Єдине обмеження – ваш айфон повинен підтримувати iOS не нижче 12-й.

До речі, в Apple є схожий застосунок "Перехід на iOS", що працює у зворотну сторону – він призначений для перенесення даних з Android-пристрої на айфон.

Раніше УНІАН розповідав про головні фішки платної підписки "Телеграма", і намагався розібратися, чи варте воно того.

Також ми ділилися простими способами прискорити роботу дешевих смартфонів Xiaomi. Для цього не потрібно нічого завантажувати або встановлювати, а весь процес займає лічені хвилини.

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