Першими HyperOS, нову операційну систему, яка замінить MIUI, отримають смартфони серії Xiaomi 14.

Раніше на цьому тижні компанія Xiaomi представила HyperOS – нову оболонку для своїх смартфонів та інших гаджетів. У мережу вже виклали список пристроїв, які мають отримати підтримку

Першими HyperOS зможуть випробувати користувачі Xiaomi 14. Анонс нових флагманських апаратів має відбутися до кінця жовтня. Окрім нових топів, оновлення отримають безліч знайомих пристроїв:

Xiaomi:

Xiaomi 14;

Xiaomi 14 Pro;

Xiaomi 13T Pro;

Xiaomi 13T;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Lite;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi 12T;

Xiaomi 12 Lite 5G;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12 Pro Dimensity;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12X;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11 Ultra;

Xiaomi 11 Pro;

Xiaomi 11;

Xiaomi Mi 11X;

Xiaomi Mi 11X Pro;

Xiaomi Mi 11i;

Xiaomi 11i;

Xiaomi 11i Hypercharge;

Xiaomi 11 Lite 4G;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi 11 Lite 5G;

Xiaomi 10S;

Xiaomi Mix Fold;

Xiaomi Mix Fold 2;

Xiaomi Mix Fold 3;

Xiaomi Mix 4;

Xiaomi Civi;

Xiaomi Civi 1S;

Xiaomi Civi 2;

Xiaomi Civi 3.

Poco:

Poco F5 Pro;

Poco F5;

Poco F4 GT;

Poco F4;

Poco F3;

Poco F3 GT;

Poco X6 Pro 5G;

Poco X6 5G;

Poco X5 Pro 5G;

Poco X5 5G;

Poco X4 GT;

Poco X4 Pro 5G;

Poco M6 Pro 5G;

Poco M5s;

Poco M5;

Poco M4 Pro 5G;

Poco M4 Pro 4G;

Poco M4 5G;

Poco M3 Pro 5G;

Poco C55.

Redmi:

Redmi K40;

Redmi K40S;

Redmi K40 Pro;

Redmi K40 Pro+;

Redmi K40 Gaming;

Redmi K50;

Redmi K50i;

Redmi K50i Pro;

Redmi K50 Pro;

Redmi K50 Gaming;

Redmi K50 Ultra;

Redmi K60E;

Redmi K60;

Redmi K60 Pro;

Redmi K60 Ultra;

Redmi Note 10 5G;

Redmi Note 11SE;

Redmi Note 10T 5G;

Redmi Note 10 Pro 5G;

Redmi Note 10T;

Redmi Note 10S;

Redmi Note 11SE;

Redmi Note 10 Pro;

Redmi 10;

Redmi 10 2022;

Redmi 10 Prime;

Redmi Note 11 4G;

Redmi Note 11E;

Redmi 10 5G;

Redmi 11 Prime 5G;

Redmi Note 11R;

Redmi 10C;

Redmi 10 Power;

Redmi 11 Prime 4G;

Redmi Note 11 4G/11 NFC 4G;

Redmi Note 11 5G;

Redmi Note 11T 5G;

Redmi Note 11S;

Redmi Note 11S 5G;

Redmi Note 11 Pro 4G;

Redmi Note 11 Pro 5G;

Redmi Note 11E Pro;

Redmi Note 11 Pro+ 5G;

Redmi Note 11T Pro;

Redmi Note 11T Pro+;

Redmi Note 12 4G/4G NFC;

Redmi 12C;

Redmi 12;

Redmi Note 12 Turbo;

Redmi Note 12T Pro;

Redmi Note 12 Pro Speed;

Redmi Note 12 Pro 5G;

Redmi Note 12 Pro+ 5G/Discovery;

Redmi Note 12S;

Redmi Note 12R;

Redmi 12 5G;

Redmi Note 12 5G;

Note 12R Pro;

Redmi Note 13 4G/4G NFC;

Redmi Note 13 Pro 5G;

Redmi Note 13 Pro+ 5G;

Redmi Note 13R Pro;

Redmi 13C.

Скоріш за все, до кінця 2023 року єдина можливість оцінити HyperOS – купити Xiaomi 14. Інші смартфони виробника отримають оновлення не раніше 2024 року.

Відео дня

Загалом опублікований список охоплює майже всі актуальні моделі пристроїв Xiaomi та її суббрендів, представлені за останні два роки. Однак лінійки Xiaomi 11/10, а також Redmi K40/K30 та деякі інші моделі до списку не включені.

HyperOS – нова ОС для смартфонів Xiaomi, яка замінить MIUI

Як повідомляється, це не просто "оболонка", як MIUI, яка тривалий час використовувалася на пристроях компанії, а повноцінна ОС. Вона стане основою всіх продуктів екосистеми – від смартфонів до пристроїв інтернету речей та автомобілів.

Оригінальну MIUI показали ще у 2010 році, але на той час це була кастомна прошивка для HTC Nexus One. Свій перший смартфон Xiaomi випустила через рік, і з того часу за майже 13 років лише кілька моделей компанії виходили без MIUI.

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