Її дебют – це "історичний момент" для корпорації.

Китайський виробник Xiaomi офіційно представив операційну систему HyperOS. Першим її отримає флагман Xiaomi 14, презентація якого відбудеться 27 жовтня.

Як розповіли у компанії, робота над власною ОС стартувала ще в 2017 році. За задумом, HyperOS повинна стати основою всіх продуктів екосистеми – від мобільних пристроїв до електромобілів і гаджетів для розумного будинку.

За офіційними даними, це не просто "оболонка", як MIUI, яка довгий час використовувалася на пристроях компанії, а саме повноцінна ОС. Архітектура платформи поєднує можливості як Android, так і власної ОС для IoT-девайсів під назвою Vela.

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Користувачі пристроїв на HyperOS не отримають Google-сервіси, але зможуть завантажувати Android-програми, включаючи ті, що вимагають наявності сервісів Google. Очевидно, Xiaomi вибрала ту саму доріжку, що і Huawei зі своїм HarmonyOS.

Чи відмовиться виробник від MIUI тільки в Китаї або на глобальному ринку теж, поки незрозуміло.

Прем'єра Xiaomi 14 і 14 Pro очікується в найближчі тижні. Корпорація поспішає – Qualcomm представить процесор Snapdragon 8 Gen 3 24 жовтня, а Xiaomi оголосила, що першою випустить смартфон на базі флагманського чіпа.

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