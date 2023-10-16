Як і очікувалося, це буде перший смартфон на ринку з процесором Snapdragon 8 Gen 3. А ще він отримає найяскравіший у світі екран.

За пару тижнів до анонсу Xiaomi 14 в мережі опублікували всі характеристики стандартної моделі. Корпорація поспішає – Qualcomm представить процесор Snapdragon 8 Gen 3 24 жовтня, а Xiaomi оголосила, що першою випустить смартфон на базі флагманського чіпа.

Витік підтверджує, що це буде один з перших смартфонів з процесором Snapdragon 8 Gen 3. А ще телефон запропонує екран OLED з піковою яскравістю 2800 ніт – це рекорд на ринку смартфонів.

Характеристики Xiaomi 14:

Екран: 6,44", OLED, 12 біт, 1,5 K, 120 Гц, 2800 ніт, Dolby Vision, HDR10+

Процесор: Snapdragon 8 Gen 3

Пам'ять: ОЗУ LPDDR5x, ПЗУ UFS 4 (обсяг поки невідомий).

Камера: 50 Мп (основна), 50 Мп (надширококутна), 50 Мп (телеоб'єктив)

Акумулятор: 4600 мАг, швидка дротова зарядка 90 Вт, бездротова 50 Вт, зворотна 10 Вт

Також на постері показано дизайн Xiaomi 14. На тильній стороні поруч зі спалахом видніється напис Leica. Основна камера отримає сенсор OmniVision OV50H формату 1/1, 28". Також на зображенні згадується система рідинного охолодження VC та вологозахист IP68.

Відео дня

Прем'єра Xiaomi 14 та 14 Pro очікується в кінці цього місяця. Це незвично, тому що в минулому й позаминулому роках китайська фірма анонсувала свої флагмани в грудні.

До цього інсайдери розкрили всі характеристики Pro-моделі і показали свіжі рендери – оновлений дизайн сподобається не всім. Також, за чутками, разом з флагманською серією виробник представить абсолютно нову ОС, яка прийде на зміну MIUI.

Раніше цього місяця Xiaomі випустила один з найдоступніших моніторів у своєму класі. Це унікальний девайс за 70 доларів, який підійде як для вирішення офісних і домашніх завдань, так і для відеоігор.

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