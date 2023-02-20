В список попали модели от Realme, Redmi, Xiaomi, Motorola и Vivo.

Редакція порталу Gizchina проаналізувала ринок смартфонів преміум-класу вартістю менше ніж 500 доларів або 18 500 в грн та склала з п'яти найкращих моделей з відповідними характеристиками та хорошим співвідношенням ціна-якість.

У список потрапили моделі від Realme, Redmi, Xiaomi, Motorola та Vivo. Деякі з них вийшли ще в 2021 році за ціною куди дорожче $500, але встигли подешевшати з того моменту.

На першому місці опинився Realme GT Neo 5 з найпотужнішою на сьогодні зарядкою 240 Вт – апарат набирає 100% за дев'ять хвилин. До того ж у новинки OLED-дисплей 6.74" (FHD+, 144 Гц, яскравість 1400 ніт), процесор Snapdragon 8 + Gen 1 і потрійна камера 50+8+2 Мп.

За ним слідом Redmi K60 з топовою начинкою і просунутими екранами – багато в чому, це найкращий смартфон за всю історію бренду. У нього 6.67-дюймова OLED-матриця з 2K-роздільною здатністю, частотою 120 Гц і яскравістю 1400 ніт. "Всередині" стоїть процесор Snapdragon 8 + Gen 1 і батарея 5550 маг з зарядкою 67 Вт.

Третє місце закріпилося за звичайним Xiaomi 12. Він теж працює на Snapdragon 8 Gen 1, оснащений динаміками Harman/Kardon з підтримкою Dolby Atmos, а головною його фішкою став екран з частотою 120 Гц, HDR10+ і Dolby Vision.

На четвертому місці розташувався Motorola Edge x30, який отримав екран з частотою 144 Гц і селфі-камеру з рекордною роздільною здатністю 60 Мп. Топ-5 смартфонів-флагманів замикає iQOO Neo 7 SE – перша в світі модель на 4-нанометровій soc Dimensity 8200.

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Аналітики кажуть, що світ на порозі обвалу цін на смартфони

Слабкий попит і надлишок мобільних пристроїв на складах може змусити виробників почати "цінову війну", що призведе до різкого зниження вартості смартфонів в 2023 році, запевняють аналітики.

Зазначається, що перенасичення складів торкнулося не окремих виробників – абсолютно всі Android-бренди зіткнулися з цією проблемою. Від переповнених складів страждає й Apple, яка практично повністю згорнула виробництво iPhone 14 і 14 Plus через слабкий попит.

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