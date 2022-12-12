Серія Google Pixel цього року відрізняється від будь-якого іншого флагмана на ринку.

2022 рік добігає кінця, а значить саме час підбивати підсумки. Рік, що минає, подарував нам безліч цікавих смартфонів, серед яких особливо виділяються флагманські представники. Редакція порталу Android Authority слідом за Gizchina відібрала свою п'ятірку найкращих смартфонів року.

Перше місце дісталося Pixel 7 Pro, який автори огляду назвали найкращим смартфоном Google з коли-небудь створених. Він виділяється на тлі конкурентів дизайном, що впадає в око, продуктивним чипсетом Tensor G2 і першокласним софтом. Причому Pixel 7 Pro також переміг і в категорії "Вибір користувачів".

Додатково в якості плюсів флагманського смартфона Google виділяють систему розпізнавання обличчя Face Unlock, ексклюзивні "фішки" Pixel, гарантовану підтримку ПЗ протягом п'яти років, покращений сканер відбитків і "живучість" батареї.

Друге місце в рейтингу зайняла молодша версія Google Pixel 7, яка відрізняється від Pro зменшеним дисплеєм і простішими камерами, але пропонує всі флагманські "фічі" за помірний цінник.

Samsung Galaxy S22 Ultra з пером S Pen опинився на третьому місці. Зазначається, що смартфон отримав топові камери і дух смартфонів Galaxy Note, проте вартість гаджета не дозволила йому опинитися на більш високих позиціях.

Четверте і п'яте місця розділили Samsung Galaxy S22 Plus і Oppo Find X5 Pro відповідно.

А тим часом Google готується до випуску свого першого складного смартфона Pixel Fold. Його презентація відбудеться навесні 2023 року, а коштує він буде 1799 доларів (~66 000 грн).

До речі, якщо ви в пошуках нового смартфона, але не стежите активно за ринком, УНІАН раніше ділився списком найращих пристроїв 2022 року за співвідношенню "ціна-якість". Традиційно, найкраще співвідношення ціни і якості демонструє Китайський техногігант Xiaomi і її суббренд Redmi.

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