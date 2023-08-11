Смартфон Google випередив всіх конкурентів, у тому числі Apple і Samsung, які традиційно славляться якістю дисплеїв.

Попри важливість акумулятора і процесора в сучасних смартфонах, головним їх компонентом залишається дисплей. Саме з ним користувачі взаємодіють більшу частину часу. Тому недорогий флагман може мати потужний процесор, топову камеру, але – через економію – абсолютно посередню передню панель.

У цьому топі, який склали фахівці авторитетного порталу DxOMark, зібрано тільки пристрої з найпередовішими дисплеями.

1. Google Pixel Fold

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Це перший випадок, коли екранний рейтинг очолила складна модель. У розкритому вигляді смартфон має великий 7,6-дюймовий екран, який видає роздільну здатність 2208 х 1840 пікселів і частоту 120 Гц.

Передача кольору у ньому максимально точна незалежно від умов освітлення, а плавність картинки присутня у всіх режимах відображення.

2. Honor Magic5 Pro

Флагман з незвичайним, але дуже привабливим дизайном, топовими специфікаціями і одним з найкращих екранів на ринку.

У нього відносно компактний 6,81-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2848 х 1312 пікселів і підтримкою частоти 120 Гц. Панель максимально точно передає картинку, а завдяки високій яскравості 1800 ніт зображення добре читається в будь-яких ситуаціях.

3. iPhone 14 Pro Max

У 2022 році Apple встановила новий рекорд, випустивши смартфон з OLED-панеллю, яка забезпечує яскравість на рівні 2000 ніт. До цього слід додати велику діагональ 6,7 дюйма і роздільну здатність 2556 х 1179 пікселів, а також підтримку частоти 120 Гц.

Екран цього айфона володіє високою точністю передачі кольорів в широкому динамічному діапазоні, але є невеликий мінус – в умовах поганої освітленості автоматично занижується яскравість. Ймовірно, таким чином iOS економить заряд батареї.

4. iPhone 14 Pro

На практиці, цей апарат володіє ідентичною передньою панеллю, як у 14 Pro Max, але з більш компактними розмірами екрана. Можливо, саме з цієї причини смартфон був розміщений на одну сходинку нижче, ніж топова модель.

5. Samsung Galaxy S23 Ultra

Якщо ви не фанат Apple, то в пошуках першокласного флагмана рано чи пізно прийдете до Samsung. У новітнього пристрою корейців величезний 6.8-дюймовий екран з роздільною здатністю 3088×1440 пікселів і частотою від 1 до 120 Гц,

До того ж він володіє двома крутими характеристиками, яких не знайти в iPhone: майже повна відсутність бічних рамок і можливість використання стилуса.

Також в рейтингу DxOMark верхні рядки займають Google Pixel 7 Pro, Huawei P60 Pro, iPhone 13 Pro & Pro Max, Honor 90, Huawei Mate 50 Pro, Honor Magic 4 Ultimate, Oppo Find X6 Pro і Vivo x Fold.

Раніше УНІАН ділився топом смартфонів 2023 року з камерою на 200 мегапікселів. Серед них є як дорогі флагмани, так і бюджетні смартфони дешевше 300 доларів.

А якщо потрібен бюджетник, нещодавно у Xiaomi з'явився новий антикризовий смартфон. У нього великий 90-герцовий дисплей, оптимальний процесор і непогана камера, а коштує він дешевше 5000 грн.

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