Обидві відеокарти демонструють перевагу перед конкурентами в більшості ігор без трасування променів.

Відеокарти Radeon RX 7800 XT і RX 7700 XT виходять на ринок вже завтра, а сьогодні в мережі з'явились результати ігрових тестів нових відеокарт. Як і передбачалося, вони швидше конкурентів від Nvidia в більшості ігор без трасування променів.

Згідно з тестами, Radeon RX 7800 XT в середньому швидший за RTX 4070 на 6,9% в іграх без трасування променів. При увімкненому RT продуктивність помітно просідає (на 11,6%), що очікувано, повідомляє VideoCardz.

З Radeon RX 7700 XT аналогічна картина: без трасування вона на майже 16% швидше за конкурента в особі RTX 4060 Ti 16 ГБ і поступається з RT десь на 5%, але не у всіх іграх.

Відео дня

Таким чином, при меншій вартості новинки AMD пропонують в середньому помітно більшу продуктивність. Крім того, обидві відеокарти підтримуватимуть майбутню технологію FSR 3.0, яка подвоїть кількість кадрів в іграх порівняно з FSR 2.0.

Radeon RX 7800 XT і Radeon RX 7700 XT надійдуть у продаж 6 вересня – в цей же день, нагадаємо, виходить Starfield. Їх продаватимуть за 499 доларів і 449 доларів відповідно.

Nvidia напередодні виходу відеокарт Radeon RX навіть знизила ціну на RTX 4060 Ti з 16 ГБ: тепер її продають за 449 доларів замість 499 доларів. Таким чином, RX 7700 XT буде коштувати однаково з RTX 4060 Ti 16 ГБ.

Вас також можуть зацікавити новини: