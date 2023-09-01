Тепер її продають за 449 доларів замість 499 доларів, а деякі ще дешевше.

Напередодні виходу відеокарт Radeon RX нового покоління Nvidia та її партнери знизили ціну на RTX 4060 Ti з 16 ГБ. Причому, мова йде не про тимчасові знижки, а про коригування РРЦ (рекомендована роздрібна ціна).

Як повідомляє портал Wccftech, тепер її продають за 449 доларів замість 499 доларів на старті, а деякі ще дешевше. За зниженою ціною можна купити моделі від PNY, MSI і Asus.

Таким чином RTX 4060 Ti 16 ГБ тепер коштує стільки ж, скільки RX 7700 XT, пропонуючи більше відеопам'яті, проте новинка AMD повинна бути набагато спритніше. Якщо вірити внутрішнім тестам AMD, вона випереджає карту Nvidia на 25%.

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Про зниження вартості GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ поки нічого не чути, але, як видніється, це тільки справа часу. Її випустили за 399 доларів (~15 000 грн) і вона не викликала особливого ентузіазму як серед гравців, так і журналістів. Не в останню чергу через свій завищений цінник.

З чого зібрати бюджетний ігровий ПК в 2023 році

Експерти кажуть, що зараз – найкращий час для збірки ігрового ПК. Як зазначається, після смерті майнінгу з доступністю і ціною нових відеокарт ситуація стала помітно краще. Процесори, оперативна пам'ять і SSD-накопичувачі зараз теж коштують рекордно дешево.

Водночас Valve кожен місяць випускає детальний звіт щодо обладнання і ПО користувачів сервісу Steam. Він дозволяє дізнатися, на якій збірці ПК грає найбільше геймерів – ці дані, окрім усього іншого, допомагають розробникам краще оптимізувати свої ігри.

Звання найпопулярнішої відеокарти в 2023 році носить GeForce GTX 1650, тоді як все більше геймерів віддають перевагу Windows 11 в якості ігрової ОС. Що стосується процесорів, то в 2023 році домінують 6-ядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц, а "золотою серединою" в ОЗУ вважається 16 ГБ.

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