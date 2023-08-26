Новинки будуть конкурувати з RTX 4070 і RTX 4060 Ti.

На gamescom 2023 свою презентацію провела і AMD. Вона презентувала нові відеокарти з лінійки RDNA 3 – RX 7700XT і 7800XT.

Повідомляється, що ці карти "середнього" цінового сегмента будуть повністю підтримувати майбутню технологію FSR 3.0, і складуть конкуренцію RTX 4070 і RTX 4060 Ti. При цьому стояти вони будуть помітно дешевше.

Характеристики Radeon RX 7700 XT і 7800 XT

Radeon 7700XT: 3540 ядер, 12 гігабайтів GDDR6-відеопам'яті, 192-бітна шина, підтримка DisplayPort 2.1, TDP – 245 Вт. ;

Radeon 7800XT: 3840 ядер; 16 гігабайтів GDDR6-відеопам'яті; 256-бітна шина, підтримка DisplayPort 2.1. TDP – 263 Вт;

Якщо вірити внутрішнім тестам AMD, RX 7800 XT в середньому випереджає GeForce RTX 4070 з 12 ГБ пам'яті в тестах при роздільній здатності 1440p і максимальних налаштуваннях графіки в низці сучасних ігор. Аналогічно, RX 7700XT показує продуктивність, вищу, ніж RTX 4060 Ti з 16 ГБ пам'яті.

Відео дня

Відеокарти надійдуть у продаж 6 вересня 2023 року – в цей же день виходить Starfield. Вартість RX 7700XT складе 449 доларів США або 489 євро в Європі, а RX 7800XT – 499 доларів США або 549 євро в Європі.

Раніше УНІАН ділився рейтингом найкращих відеокарт для будь-якого бюджету, які можна купити сьогодні. Зазначається, що після "смерті" майнінгу з доступністю і ціною нових відеокарт ситуація стала помітно краще.

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