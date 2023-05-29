Стартові ціни нижчі, ніж були свого часу у Honor 80.

Китайська компанія Honor представила нові смартфони Honor 90 і 90 Pro. Дизайн у них традиційно, на любителя, зате обидві моделі отримали основну камеру на 200 Мп і екран з рекордним значенням ШІМ – 3840 Гц.

Головна особливість обох смартфонів – немерехтливі OLED-екрани, від яких не болять очі навіть у найчутливіших до ШІМу людей. Інакше кажучи, це найбезпечніші смартфони для очей. У цьому плані Honor 90 перевершив Galaxy S23 Ultra і iPhone 14 Pro.

Характеристики такі:

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Базовий Honor 90 оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-екраном з частотою 120 Гц, субфлагманським чіпом Snapdragon 7 Gen 1, 16+512 ГБ пам'яттю в топі і батареєю на 5000 мАг з зарядкою 66 Вт. Камери: основна Samsung HP3 на 200 Мп, ширік 12 Мп, датчик глибини 2 Мп, фронтальна 50 Мп

Honor 90 Pro виглядає цікавіше внаслідок збільшеного до 6.8 дюйма екрана, флагманського процесора Snapdragon 8+ Gen 1 і швидкої зарядки 90 Вт. Краще у нього і камери: 200+12+32 Мп, що включають подвійну фронталку з автофокусом у вигляді овального вирізу.

Відрізнити базову від Pro-версії дуже просто. У молодшої круглі блоки камер, у "прошки" – восьмикутні. Відрізняється і діагональ. Апарати отримали дисплеї з заокругленнями по краях.

Стартові ціни нижчі, ніж були свого часу у Honor 80. Вартість Honor 90 починається від 2499 юанів (~12 900 грн) за модель 12+256 ГБ, а Honor 90 Pro – від 3299 юанів (~17 100 грн). Старт продажів відбудеться 7 червня в Китаї, про глобальний реліз пристроїв поки нічого не повідомляється.

Раніше Honor представила на ринку новий недорогий смартфон з камерою 100 Мп – X50i. Крім того, він отримав продуктивний процесор і тонкі рамки екрана. Ціни стартують з $200.

А ще раніше компанія випустила один з найдешевших ігрових смартфонів. За ціною дешевше 300 доларів, Honor X40 GT 5G оснащується чіпом Snapdragon 888, просунутою системою охолодження і екраном 144 Гц.

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